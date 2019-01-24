"Мы вам покажем латиноамериканский Вьетнам": Армия Венесуэлы обратилась к "янки" - видео

Несмотря на то что США уже провозгласили "нового президента" для Венесуэлы, армия встала на сторону официально избранного 10 января лидера страны Николаса Мадуро. В записанном видеоролике венесуэльские военные обращаются к американцам: "Мы вам покажем латиноамериканский Вьетнам".