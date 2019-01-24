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"Мы вам покажем латиноамериканский Вьетнам": Армия Венесуэлы обратилась к "янки" - видео

24 января 2019, 02:54  •  65 • В мире
Несмотря на то что США уже провозгласили "нового президента" для Венесуэлы, армия встала на сторону официально избранного 10 января лидера страны Николаса Мадуро. В записанном видеоролике венесуэльские военные обращаются к американцам: "Мы вам покажем латиноамериканский Вьетнам".
Дональд Трамп с воодушевлением признал "нового" самоназначенного "президента" Венесуэлы Хауна Гуайдо. Оппозиция практически аплодирует и действиям Гуайдо, и одобрению Трампа.
Однако в этот критический момент армия Венесуэлы осталась на стороне законно избранного президента Николаса Мадуро. Военные записали ролик, в котором они обращаются к "янки" и угрожают стать для них "латиноамериканским Вьетнамом".

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