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"Мы вам покажем латиноамериканский Вьетнам": Армия Венесуэлы обратилась к "янки" - видео
24 января 2019, 02:54 • 65 • В мире
Несмотря на то что США уже провозгласили "нового президента" для Венесуэлы, армия встала на сторону официально избранного 10 января лидера страны Николаса Мадуро. В записанном видеоролике венесуэльские военные обращаются к американцам: "Мы вам покажем латиноамериканский Вьетнам".
Дональд Трамп с воодушевлением признал "нового" самоназначенного "президента" Венесуэлы Хауна Гуайдо. Оппозиция практически аплодирует и действиям Гуайдо, и одобрению Трампа.
Однако в этот критический момент армия Венесуэлы осталась на стороне законно избранного президента Николаса Мадуро. Военные записали ролик, в котором они обращаются к "янки" и угрожают стать для них "латиноамериканским Вьетнамом".
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