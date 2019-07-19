|
"Мы вам не помойка": Камбоджа вернет обратно странную контрабанду из США и Канады
19 июля 2019, 07:24 • 83 • В мире
В камбоджийской порту Сиануквилль инспекторы Министерства охраны окружающей среды обнаружили 83 контейнера со странным грузом. Как выяснилось, это был пластиковый мусор, доставленный контрабандой из США и Канады. "Мы вам не помойка", - заявили в ведомстве, пообещав отправить обратно все отходы.
Всего в контейнерах находилось 1,6 тысячи тонн пластиковых отходов, которые невозможно даже переработать. При этом в сопроводительных документах груз значился как "сырье для переработки". Полиция теперь ищет того, что будет отвечать за ввоз подобной контрабанды.
По его словам, весь груз будет отправлен обратно в США и Канаду, а компанию, которая привезла этот мусор в страну, ожидает внушительный штраф, сообщает Phnom Penh Post,
К слову, это не первый подобный инцидент. В конце мая в Малайзии были обнаружены контейнера с 450 тоннами мусора, который прибыл из нескольких европейских и даже азиатских стран. И в этом случае весь мусор возвращен отправителям.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
83
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 июля 2019, 19:24
|
18 июля 2019, 18:09
|
13 июля 2019, 01:54
|
16 июля 2019, 04:39
|
18 июля 2019, 05:24
|
13 июля 2019, 08:24
|
15 июля 2019, 02:39