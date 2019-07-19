"Мы вам не помойка": Камбоджа вернет обратно странную контрабанду из США и Канады

Всего в контейнерах находилось 1,6 тысячи тонн пластиковых отходов, которые невозможно даже переработать. При этом в сопроводительных документах груз значился как "сырье для переработки". Полиция теперь ищет того, что будет отвечать за ввоз подобной контрабанды.

"Власти продолжат жестко действовать против контрабандистов и ни за что не позволят таким пластиковым отходам остаться в Камбодже. Камбоджа не помойка», — заявил пресс-секретарь министерства Нет Пхеактра.

По его словам, весь груз будет отправлен обратно в США и Канаду, а компанию, которая привезла этот мусор в страну, ожидает внушительный штраф, сообщает Phnom Penh Post,

К слову, это не первый подобный инцидент. В конце мая в Малайзии были обнаружены контейнера с 450 тоннами мусора, который прибыл из нескольких европейских и даже азиатских стран. И в этом случае весь мусор возвращен отправителям.