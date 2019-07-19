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"Мы вам не помойка": Камбоджа вернет обратно странную контрабанду из США и Канады

19 июля 2019, 07:24  •  83 • В мире
В камбоджийской порту Сиануквилль инспекторы Министерства охраны окружающей среды обнаружили 83 контейнера со странным грузом. Как выяснилось, это был пластиковый мусор, доставленный контрабандой из США и Канады. "Мы вам не помойка", - заявили в ведомстве, пообещав отправить обратно все отходы.
Всего в контейнерах находилось 1,6 тысячи тонн пластиковых отходов, которые невозможно даже переработать. При этом в сопроводительных документах груз значился как "сырье для переработки". Полиция теперь ищет того, что будет отвечать за ввоз подобной контрабанды.
"Власти продолжат жестко действовать против контрабандистов и ни за что не позволят таким пластиковым отходам остаться в Камбодже. Камбоджа не помойка», — заявил пресс-секретарь министерства Нет Пхеактра.
По его словам, весь груз будет отправлен обратно в США и Канаду, а компанию, которая привезла этот мусор в страну, ожидает внушительный штраф, сообщает Phnom Penh Post,
К слову, это не первый подобный инцидент. В конце мая в Малайзии были обнаружены контейнера с 450 тоннами мусора, который прибыл из нескольких европейских и даже азиатских стран. И в этом случае весь мусор возвращен отправителям.

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