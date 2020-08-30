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"Мы вам не дадим": О "бабской" тактике уличного боя с силовиками проболтался муж Тихановской

30 августа 2020, 13:10  •  187 • Политика
Муж Светланы Тихановской Сергей ещё весной проболтался о "бабской" тактике уличного боя с силовиками: "Мы вам не дадим". Журналист Константин Придыбайло раскрыл карты белорусской оппозиции.
На видео, снятом весной этого года, Сергей Тихановский рассуждает о том, что необходимо создать отряд женщин "АнтиОМОН", чтобы безнаказанно устраивать провокации. Он отметил, что бойцы ОМОН точно не будут поднимать руку на представительниц слабого пола. При этом политик добавляет: "Чем старше женщина, тем лучше".
Константин Придыбайло в свою очередь заметил, что состоявшийся в субботу женский марш в Минске прекрасно вписывается в эту тактику. Несколько тысяч жительниц белорусской столицы нарушили закон, но их никто не трогал.
Сегодня в Минске был настоящий "бабий бунт". Девушки, женщины, бабушки творили беспредел и их никто не трогал, а они нарушили десяток статей точно. Местами, надо признать, это было мило и вызывало улыбку, - отметил журналист.
Несколько тысяч женщин вышли в субботу на улицы и устроили несанкционированный марш на площади Победы. Протестующие кричали "Позор", "Не забудем, не простим" и "Жыве Беларусь!" ("Да здравствует Белоруссия!"). При этом дамы несли в руках бело-красно-белые флаги и выкрашенные в те же цвета зонты.

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