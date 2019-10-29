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"Мы в траншеях православной борьбы": Философ Дугин - о невзятых рубежах России на пути к "русской мечте"

29 октября 2019, 19:39  •  36 • Политика
Гость нового проекта Царьграда "Русская мечта" философ и политолог Александр Дугин с ведущим программы - заместителем главы ВРНС Константином Малофеевым - побеседовали о невзятых рубежах России и Русской Церкви. Есть ли шанс у нашей страны сегодня осуществить, наконец, "русскую мечту"? Гость студии полагает, что пока еще "мы в траншеях православной борьбы", а стране требуется восстановление оборванных ранее духовных связей.
Кто украл у русских мечту? Почему Россия сегодня находится в худшем периоде своей истории? Есть ли шанс у нас, наконец, осуществить "русскую мечту"? В поисках подлинных смыслов происходящего обменивались мнениями ведущий новой программы Царьграда "Русская мечта" - заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев - и его собеседник, один из самых блестящих умов современной России, философ, политолог, переводчик, социолог и общественный деятель, кандидат философских наук, доктор политических наук, доктор социологических наук, профессор, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин.
Гость программы заметил, что в 1970-х наша страна находилась еще в "духовном сне", затем породившем те самые 1990-е. "Советский Союз сам себя и уничтожил, постепенно вырождаясь…" - пояснил Дугин, уточнив, что такая коммунистическая, механическая, материалистическая, прогрессистская, технологическая догматика "продолжала закупоривать русскому началу возможности реализоваться".
"Компартия так и не взяла в себя русскую идентичность, так и не приняла ни христианство, ни Православие, не воссоединила связь времен с древними эпохами", - уточняет философ.

Китч

Во времена СССР не существовало, отмечает гость в студии, самого главного - "православного духа, православного озарения, признания сакральной вертикали в мире, в обществе, движения Бога, Его дуновения, Его дыхания - вот этого Бога живого не было в помине". А существовали только "пародия, китч по отношению к христианству".
"Православие и русский народ - это некое движение, очень глубокое внутреннее духовное движение, - поясняет свою мысль собеседник Малофеева. - Когда нам говорят, что коммунистическая этика и христианская этика - одно и то же, это просто чистый бред, это взаимоисключающие вещи. Потому что дело в Христе, в живом Боге, в бессмертии, в Воскресении. А если идеология отрицает и бессмертие, и Воскресение, и творение мира, и спасение, соответственно, и Христа как Бога - зачем нам такая этика? Даже если она будет хорошая, то это этика Антихриста".

Семья

Особый взгляд у гостя программы "Русская мечта" и на семью. "В христианстве семья не была ценностью, - напомнил Дугин. - Просто считалось, что семья должна быть, для того чтобы быть маленькой Церковью. Семья как таковая не ценность. Семья с Христом ценность, семья воцерковленная, традиционная, семья, передающая традиции, семья для чего-то. Семья для того, чтобы жить в соответствии с Божьими правилами, чтобы воспитывать. Не столько рождать, сколько воспитывать христиан внутри себя. И для этого, кстати, служила не сама семья, а духовные родители, которые помогают взрослеть христианину в духе".
Именно это в советское время "отсутствовало совершенно". А сейчас, по мнению политолога, наша страна находится в худшем периоде своей истории. Несмотря на сегодняшнее торжество Православия, постепенное возрождение традиций, есть еще рубежи, которые не взяты Россией и Русской Церковью.

Невзятые рубежи

"То, что идет возрождение православия, - это очень хорошо. Но, на мой взгляд, оно пока еще не достигло общества, не достигло политического устройства, социального устройства, - подчеркивает Дугин. - Церковь остается институтом на обочине совершенно антиправославного прозападного либерального и политико-экономического общества, скопированного с антихристианского Запада. То есть у нас христианство возродилось, но какую-то черту влияния критического на общество оно не преодолело. И поэтому оно все равно остается в некоем социально-политическом гетто. Это считается как музей или дань традиции, но не живая преобразующая сила, потому что правильным полноценным христианским обществом не может быть либеральная демократия, скопированная с Запада".
Гость программы отмечает, что "христианство не может быть просто частным делом или каким-то отдельным институтом".
"Это глобальное мировоззрение. Либо у нас христианская страна, либо не христианская, - уточняет Дугин. - Сейчас она у нас не христианская. Какой-то рубеж влияния на общество, на политику, на институции, на государство Церковь не преодолела".
Но это только одна, внешняя сторона вопроса. Есть и внутренняя.
"Мы отстроили храмы, и это прекрасно, мы занимаемся воспитанием детей. Но мы так и не восстановили духовные связи, которые были оборваны, - обращает особое внимание собеседник заместителя главы ВРНС. - Церковь - это же святость. В первую очередь живое присутствие Бога. Мы о Нем так надежно забыли, материалистическим мировоззрением, которое продолжалось и продолжается сегодня, в школе, в воспитании, настолько заблокировали сами себе доступ к догматике, к пониманию теологии, богословия. А без этого христианства нет. Мы забыли православный логос".
Философ подтверждает, что "христианство-то у нас есть", но только те люди, что приходят в церковь, "воспитаны в материалистических традициях". И продолжают в них же воспитываться.
"И Церковь, при всем прекрасном возрождении, не затронула два самых ключевых момента, которые не возродились. Мы живем еще в светском западном либеральном материалистическом обществе, внутри и вовне, через политику. Я считаю, что эти два рубежа не взяты, - резюмирует Дугин. - Здесь мы еще находимся в траншеях православной борьбы за православное мировоззрение, за православный логос, за полноту православной жизни. Потому что на самом деле этой полноты еще нет".

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