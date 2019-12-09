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"Мы в роли догоняющего": Пентагон расписался в отставании от России в разработке гиперзвуковых ракет
09 декабря 2019, 16:39 • 61 • В мире
Возглавляющий Пентагон Марк Эспер признался, что США уступают России в разработке гиперзвуковых ракет. По его словам, сейчас министерство вкладывает "каждый доллар", чтобы вернуть былые позиции, но пока американцам отведена роль "догоняющего".
Выступая в Калифорнии, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США отстают от России в разработке гиперзвуковых вооружений. Трансляция выступления чиновника велась на странице ведомства в Facebook.
Это был ответ Эспера на вопрос, вызывает ли у него беспокойство создание гиперзвуковых ракет в России. Чиновник отметил, что ещё несколько лет назад американцы лидировали в этой сфере, однако теперь США оказались "в роли догоняющего".
"Министерство вкладывает каждый доллар, который только может, чтобы гарантировать, что у нас есть преимущество", - подчеркнул Эспер. Он рассчитывает, что Америка сможет вернуть себе былые позиции.
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