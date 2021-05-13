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"Мы в глубокой опасности": Генералы США выступили с отчаянным заявлением
13 мая 2021, 10:10 • 223 • Политика
Более 120 отставных генералов США выступили с отчаянным заявлением из-за президентства Джо Байдена. "Наша нация находится в глубокой опасности", - говорится в открытом письме.
124 отставных генерала США высказали сомнение в физической возможности Байдена адекватно управлять большой страной и в целом усомнились в легитимности его правления.
"Мы как никогда с момента нашего основания в 1776 году сражаемся за выживание в качестве конституционной республики", - говорится в письме.
По словам военных, психическое и физическое состояние Байдена игнорировать нельзя, ведь президент должен быть способен "быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности, включая жизнь и здоровье, где угодно, днём и ночью".
Они также выразили сомнение в легитимности выборов, в результате которых Байден занял президентское кресло.
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