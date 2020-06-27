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"Мы в это верим": Зеленский выступил с новым заявлением о Крыме
27 июня 2020, 00:00 • 29 • Политика
Зеленский заявил, что Украина "вернёт" Крым и людей, но не рассказал как. "Мы всех вернём: и Крым вернём, и людей. Мы в это верим", - заявил украинский лидер во время визита в Херсонскую область.
Президент Украины Владимир Зеленский вновь пообещал вернуть Крым, а также жителей полуострова под контроль Незалежной. Заявление прозвучало во время рабочей поездки украинского лидера в Херсонскую область.
При этом президент Украины не стал уточнять, каким образом он собирается возвращать полуостров, жители которого почти единогласно проголосовали за выход из состава Незалежной и возвращение в состав России. Тем не менее ранее Зеленский заявлял, что вернёт вопрос Крыма в повестку дня.
Напомним, что полуостров ушёл из состава Украины шесть лет назад. За это время Киев устраивал полуострову водную, продуктовую и электрическую блокаду. Это отвернуло от Украины даже наиболее проукраински настроенных жителей полуострова.
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