"Мы в безвыходном положении": В США готовят тайный ответ на российский гиперзвук

В ходе выступления в комитете по делам вооружённых сил в конгрессе и.о. министра указал, что США столкнулись с вызовом в виде успехов России в создании гиперзвуковых ракет, и это заставляет Вашингтон работать всё больше.

По словам Модли, Штаты развивают вооружение в рамках неядерного мгновенного удара.

"Мы должны развивать различные возможности, чтобы противостоять этому… Работаем с ВВС. Мы рассматриваем все варианты, о ряде которых я не могу заявить открыто", - отметил Модли.

В Пентагоне нередко признавали, что США отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия.

Ранее американский генерал Томас Фоер представил подробное исследование, в котором обосновал бессмысленность погони за российскими разработками в области гиперзвукового оружия. По его мнению, США следует переходить в глухую оборону и пытаться осознать, как жить и защищаться в изменившемся мире.