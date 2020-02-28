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"Мы в безвыходном положении": В США готовят тайный ответ на российский гиперзвук

28 февраля 2020, 03:54  •  26 • В мире
Исполняющий обязанности министра Военно-морских сил США Томас Модли намекнул на то, что Штаты готовят тайный ответ на российский гиперзвук. По его словам, успехи Москвы стали огромным вызовом для Вашингтона. "Мы в безвыходном положении", - констатировал Модли.
В ходе выступления в комитете по делам вооружённых сил в конгрессе и.о. министра указал, что США столкнулись с вызовом в виде успехов России в создании гиперзвуковых ракет, и это заставляет Вашингтон работать всё больше.
По словам Модли, Штаты развивают вооружение в рамках неядерного мгновенного удара.
"Мы должны развивать различные возможности, чтобы противостоять этому… Работаем с ВВС. Мы рассматриваем все варианты, о ряде которых я не могу заявить открыто", - отметил Модли.
В Пентагоне нередко признавали, что США отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия.
Ранее американский генерал Томас Фоер представил подробное исследование, в котором обосновал бессмысленность погони за российскими разработками в области гиперзвукового оружия. По его мнению, США следует переходить в глухую оборону и пытаться осознать, как жить и защищаться в изменившемся мире.

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