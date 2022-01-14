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"Мы уже все такие европейцы": Миф о Казахстане развеял местный журналист

14 января 2022, 14:40  •  118 • Политика
Миф о Казахстане развеял местный журналист: "Мы уже все такие европейцы". По его мнению, страна по-прежнему больше напоминает типичное среднеазиатское государство с клановой системой.
Ведущий канала Царьград Никита Комаров в эфире программы "Государственник" заметил, что многие годы мы слышали о том, что Казахстан - это уже чуть ли не европейская республика.
Так, власти страны очень часто говорили о важности иностранных инвестиций, о необходимости обеспечить их сохранность, а также лёгкость и безопасность ведения бизнеса.
Кроме того, официальный Нур-Султан неоднократно подчёркивал, что открыт к сотрудничеству со всеми странами - и с Европой, и с Россией, и с Китаем.
Тем не менее события начала 2022 года зародили сомнения, признался ведущий "Первого русского". Он задался вопросом - что собой представляет Казахстан сегодня: почти европейское государство или всё же типичную среднеазиатскую страну с клановой системой и чётко поделёнными между разными властными группировками ресурсами и благами.
На него в прямом эфире постарался ответить местный журналист Олег Гусев. Он признался, что суждения о прогрессивности и экономическом и политическом благополучии республики - всего лишь миф:
У нас некоторые политологи говорят, мол, мы уже все такие европейцы, забудьте о кланах, перестаньте о них говорить. Да ничего подобного! Семейственность, клановость присутствуют, и достаточно сильно. Очень часто, когда какие-то передвижки в правительстве происходят, даже наши местные политологи пишут: "Ага! Вот этого из такого-то рода убрали и поставили на его место кого-то из другой семьи, чтобы сбалансировать". Вот эти движухи всё равно все остались, в каких бы костюмах мы ни ходили.

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