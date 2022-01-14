"Мы уже все такие европейцы": Миф о Казахстане развеял местный журналист

Миф о Казахстане развеял местный журналист: "Мы уже все такие европейцы". По его мнению, страна по-прежнему больше напоминает типичное среднеазиатское государство с клановой системой.

Ведущий канала Царьград Никита Комаров в эфире программы "Государственник" заметил, что многие годы мы слышали о том, что Казахстан - это уже чуть ли не европейская республика.

Так, власти страны очень часто говорили о важности иностранных инвестиций, о необходимости обеспечить их сохранность, а также лёгкость и безопасность ведения бизнеса.

Кроме того, официальный Нур-Султан неоднократно подчёркивал, что открыт к сотрудничеству со всеми странами - и с Европой, и с Россией, и с Китаем.

Тем не менее события начала 2022 года зародили сомнения, признался ведущий "Первого русского". Он задался вопросом - что собой представляет Казахстан сегодня: почти европейское государство или всё же типичную среднеазиатскую страну с клановой системой и чётко поделёнными между разными властными группировками ресурсами и благами.

На него в прямом эфире постарался ответить местный журналист Олег Гусев. Он признался, что суждения о прогрессивности и экономическом и политическом благополучии республики - всего лишь миф: