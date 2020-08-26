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"Мы уже наблюдаем шоу": ЕС выяснил, кто управляет Белоруссией и Лукашенко

26 августа 2020, 14:45  •  183 • Политика
Глава внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид сообщила, кто на самом деле управляет Белоруссией и её президентом Александром Лукашенко. "Мы уже наблюдаем шоу", - отметила политолог Наталья Елисеева.
На внеочередном заседании комитета по иностранным делам Европарламента Хельга Шмид назвала Россию ключевым актёром в ситуации с Белоруссией. Этим она объяснила разговор главы Евросовета Шарля Мишеля с Владимиром Путиным. В ЕС полагают, что именно российский лидер управляет Белоруссией и Лукашенко.
Наталья Елисеева объяснила, что Россия сохранила некоторое влияние на страны, некогда являвшиеся частью СССР. Белоруссия из них - ближайшая. В критической ситуации Лукашенко "обращается исключительно к Путину", однако эти звонки в Москву привлекли внимание властей стран ЕС.
"Все прекрасно понимают, что Лукашенко находится в довольно тяжёлой ситуации для принятия рациональных решений. Мы уже наблюдали шоу, когда он вышел из вертолёта с винтовкой", - произнесла политолог в интервью "360".
По её словам, в Евросоюзе теперь абсолютно любое действие Лукашенко будут интерпретировать так, будто его "подсказал и направил" Владимир Путин. И, соответственно, всю ответственность переносить на Россию. Но на самом деле, сделала акцент эксперт, Россия за действиями белорусских властей вовсе не стоит.

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