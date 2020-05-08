"Мы уже частично киборги": Илон Маск заявил о будущей чипизации

Пока в соцсетях распространяют фейки об искусственном создании коронавируса ради чипизации человечества, есть компании, которые всерьёз занимаются разработкой особого интерфейса, который, как предполагается, будет вживляться в мозг.

Об одном из таких устройств - Neuralink - известный американский предприниматель и изобретатель, основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал в интервью Джо Рогану. Соответствующий подкаст блогер выложил на своём сайте. В частности, Маск заявил о будущей чипизации людей, раскрывая преимущества Neuralink.

Как пишет benzinga.com, предполагается, что изобретатель сам вложил 100 миллионов долларов в исследование интерфейса "мозг-компьютер". Отмечается, что это секретная разработка, специализирующаяся на компьютерных интерфейсах и возможности восстановления памяти, зрения и функций конечностей.

Чип Neuralink - это "интерфейс между мозгом и машиной, целью которого является интеграция человека с искусственным интеллектом путем хирургической имплантации процессоров в мозг". Как отмечается, данный интерфейс "разрабатывает систему ультратонких электродов, которые проникают в мозг, чтобы считывать или стимулировать нейроны".

"Вы очень осторожно вставляете электродные нити в мозг, а затем сшиваете его, - поясняет Маск. - Он будет взаимодействовать с любым участком мозга и может восстановить зрение и функции конечностей".

По словам изобретателя, это отверстие будет в 1 дюйм (2,54 см) в диаметре. Предполагается, что подобная чипизация поможет тем, кто страдает от болезни Альцгеймера, эпилепсии, кто перенёс инсульт и потерял контроль над мышцами.

А после Маск огорошил тем, что человечество и так, мол, уже частично превратилось в киборгов.

"У вас есть телефон, ноутбуки и устройства. Я имею в виду, что сегодня, если вы не берёте с собой телефон, у вас возникает синдром отсутствия конечностей, - поясняет свою мысль изобретатель. - Мы уже частично киборги".

Разработка Neuralink всё ещё продолжается, и Маск полагает, что через год этот чип уже будет доступен для использования.