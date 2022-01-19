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"Мы увидели, что произошло": Салливан поблагодарил Россию за работу с хакерами
19 января 2022, 02:50 • 17 • Политика
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поблагодарил Россию, отметив эффективную работу с хакерами. "Мы увидели, что произошло", - отметил он.
Вопрос кибератак был одним из ключевых на переговорах России и США в прошлом году. После межведомственных двусторонних консультаций количество атак, совершённых хакерами на объекты США, снизилось.
"В последние несколько месяцев мы увидели, что произошло снижение активности в области резонансных атак с использованием вирусов-вымогателей против ключевых объектов инфраструктуры", - произнёс Салливан во время беседы с журналистом издания Foreign Policy.
Помощник американского президента поблагодарил Россию за работу с хакерами, а конкретно за задержание нескольких людей, которых подозревают в совершении кибератак с целью вымогательства в США.
Напомним, 14 января Федеральная служба безопасности России сообщила о том, что пресечена деятельность REvil – группировки хакеров, которые запускали вредоносные программы и с их помощью присваивали деньги иностранных компаний и отдельных граждан. В 14 городах России прошли задержания, нескольких предполагаемых хакеров арестовали. В розыскные списки эти люди попали по обращению американских компетентных органов, отмечали в ФСБ.
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