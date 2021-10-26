"Мы устарели на фоне России": Читатели Der Spiegel ополчились против "сумасшедшего" министра обороны

Немецкие читатели журнала Der Spiegel ополчились против министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, назвав её "сумасшедшей женщиной". "Мы выглядим весьма устаревшими на фоне передовых российских ракетных технологий", - пытаются они достучаться до министра, пригрозившего нашей стране ядерным оружием.

Многие читатели издания настроены крайне негативно из-за слов немецкого министра обороны о применении ядерного оружия против России. Читатель с ником WInfried-30kyiq7nR задался вопросом, а не нагнетается ли искусственная угроза "ради процветания военно-промышленного комплекса?".

"Эта женщина сумасшедшая, а её некомпетентность опасна", - пишет JuerGenredeTmit, отмечая, что немецкому министру впору в игрушки играть, а не политикой заниматься.

При этом читатель MrSpock напоминает о том, что вслед за возможным ударом последует более мощный ответный.

"Мы выглядим весьма устаревшими на фоне передовых российских ракетных технологий. Такие угрозы совершенно абсурдны", - считает он.