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"Мы устарели на фоне России": Читатели Der Spiegel ополчились против "сумасшедшего" министра обороны
26 октября 2021, 15:15 • 182 • Политика
Немецкие читатели журнала Der Spiegel ополчились против министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, назвав её "сумасшедшей женщиной". "Мы выглядим весьма устаревшими на фоне передовых российских ракетных технологий", - пытаются они достучаться до министра, пригрозившего нашей стране ядерным оружием.
Многие читатели издания настроены крайне негативно из-за слов немецкого министра обороны о применении ядерного оружия против России. Читатель с ником WInfried-30kyiq7nR задался вопросом, а не нагнетается ли искусственная угроза "ради процветания военно-промышленного комплекса?".
"Эта женщина сумасшедшая, а её некомпетентность опасна", - пишет JuerGenredeTmit, отмечая, что немецкому министру впору в игрушки играть, а не политикой заниматься.
При этом читатель MrSpock напоминает о том, что вслед за возможным ударом последует более мощный ответный.
"Мы выглядим весьма устаревшими на фоне передовых российских ракетных технологий. Такие угрозы совершенно абсурдны", - считает он.
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