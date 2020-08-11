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"Мы устали": Пора остановить грабёж Минфина в сговоре с банкирами - на русских снова заработали

11 августа 2020, 20:50  •  55 • Политика
В эфире Царьграда Юрий Пронько рассказал, сколько заработал Минфин России на слабом рубле. Суммы астрономические. И, как добавил Пронько, выгоду Минфин получил в сговоре с банками. "Мы устали", - подчеркнул ведущий Царьграда, говоря о постоянных спекуляциях финансистов.
В эфире программы "Царьград. Главное" ведущий Юрий Пронько рассказал, как Министерство финансов России заработало на слабом рубле. О хитрой схеме в своё время в эфире Царьграда рассказывал академик Сергей Глазьев. Теперь появилась иллюстрация с чёткими цифрами, показывающая, почему либеральному экономическому блоку невыгодно укреплять национальную валюту.
Пронько предложил посмотреть, насколько цинично выглядят проектировки Минфина по снижению бюджетирования целого ряда важнейших программ на фоне июльского падения рубля - "к слову, произошедшего за наш с вами счёт", уточнил ведущий.
"Министерство, сделавшее российскую национальную валюту худшей среди аналогов на развивающихся рынках - Emerging market, принесло, внимание, сотни миллиардов рублей курсовой прибыли. Российский Минфин, который держит резервы в долларах, в евро и в британских фунтах, нажился на слабом рубле. За июль объём Фонда национального благосостояния увеличился на 820 миллиардов рублей, или более чем на 11%, отчитались чиновники Минфина. ФНБ стал больше, несмотря на то что Минфин изымал из него деньги, ну, например, на покрытие бюджетного дефицита. Падающий рубль пополнил, внимание, резервы на 587 миллиардов".
Юрий Пронько напомнил, что две трети ФНБ хранится на валютных счетах ЦБ, это более 53 миллиардов долларов, почти 46 миллиардов евро и почти 9 миллиардов фунтов.
"По итогам месяца американская валюта подорожала к рублю на 4,4%, европейская - на 9,5%, а британская - на 10,25%. Госбюджету выгодно, когда рубль падает, особенно в кризис. А в ситуации бюджетного дефицита - особенно. Только за первый квартал, вот, вы вдумайтесь, девальвация принесла Минфину 2 триллиона 450 миллиардов рублей прибыли на переоценке вложений в иностранную валюту. По итогам полугодия эта сумма уменьшилась. Сегодня мы нашли и вычислили эту сумму. Значит, это 1 триллион 580 миллиардов рублей. Но это колоссально существенные суммы! Потому что все доходы федерального бюджета за этот период, за первое полугодие, составили 9 триллионов 100 миллиардов рублей".
И в этой ситуации, когда Минфин получил огромные прибыли, предлагается, например, сократить программы развития Дальнего Востока, Арктики. А также меньше вкладываться в Крым. Не говоря уже о повсеместном пересмотре других инфраструктурных программ, напомнил Пронько.

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