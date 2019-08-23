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"Мы, украинцы, не хотим вас видеть": Главреда "Медузы" с позором "изгнали" из Киева
23 августа 2019, 02:39 • 107 • Политика
Главред "оппозиционного" интернет-издания "Медуза" Иван Колпаков собирался прочитать в Киеве лекцию по журналистике, но украинцы затравили его в соцсетях, и мероприятие отменили.
На Украине затравили главного редактора российского "оппозиционного" интернет-издания "Медуза" Ивана Колпакова, который собирался выступить в Киеве с лекцией по журналистике под названием "Как рассказывать истории по-новому". Мероприятие было запланировано на середину октября, однако его пришлось срочно отменить.
Как отмечает военкор Александр Коц, данная история показывает, что на Украине нетерпимо относятся ко всем русским без исключения, даже если они против президента России Владимира Путина и воссоединения с Крымом. Даже самым прожжённым либералам на Украине не рады.
В итоге мероприятие пришлось отменить "из соображений безопасности". Причём как для лектора, так и для слушателей лекции.
Напомним, что в 2018 году главред "Медузы" Иван Колпаков был обвинён в сексуальных домогательствах к одной из сотрудниц издания, что привело к её увольнению. За это Колпакова отстранили от работы на 2 недели, но затем он вновь вернулся к своим обязанностям.
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