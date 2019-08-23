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"Мы, украинцы, не хотим вас видеть": Главреда "Медузы" с позором "изгнали" из Киева

23 августа 2019, 02:39  •  107 • Политика
Главред "оппозиционного" интернет-издания "Медуза" Иван Колпаков собирался прочитать в Киеве лекцию по журналистике, но украинцы затравили его в соцсетях, и мероприятие отменили.
На Украине затравили главного редактора российского "оппозиционного" интернет-издания "Медуза" Ивана Колпакова, который собирался выступить в Киеве с лекцией по журналистике под названием "Как рассказывать истории по-новому". Мероприятие было запланировано на середину октября, однако его пришлось срочно отменить.
Как отмечает военкор Александр Коц, данная история показывает, что на Украине нетерпимо относятся ко всем русским без исключения, даже если они против президента России Владимира Путина и воссоединения с Крымом. Даже самым прожжённым либералам на Украине не рады.
"Я бы пришла послушать обе лекции "Как правильно писать "в/на" и "Что сказать жене сотрудника, когда трогаешь её задницу";
"Мы, украинцы, не хотим вас видеть в Украине. Слушать, в чьём заду находится "русский язык журналистики", или как хватать сотрудниц за зад - нам малоинтересно";
"Лучше подумайте об опасности, которая вам может угрожать. Фашиствующие молодчики не дремлют, а мальчики в трусиках давно не пробегали. Русский? Сиди за поребриком";
"Надеюсь, его сюда не пустят. И только попробуйте затереть мой коммент. СБУ, обратите на это внимание, пожалуйста", - приводит Коц цитаты из комментариев под анонсом лекции.
В итоге мероприятие пришлось отменить "из соображений безопасности". Причём как для лектора, так и для слушателей лекции.
Напомним, что в 2018 году главред "Медузы" Иван Колпаков был обвинён в сексуальных домогательствах к одной из сотрудниц издания, что привело к её увольнению. За это Колпакова отстранили от работы на 2 недели, но затем он вновь вернулся к своим обязанностям.

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