"Мы уходим": Делегация Украины сделала "громкое" заявление после возвращения России в ПАСЕ

Украина уходит из ПАСЕ. Об этом заявил член украинской делегации, депутат Алексей Гончаренко после принятия в ПАСЕ резолюции, подтверждающей восстановление прав делегации России в полном объеме.

"Мы уходим", - сказал он в микрофон, сообщает РИА Новости.

Перед этим делегация Украины вышла в центр зала и зачитала с бумажки какое-то заявление. Однако его никто не услышал, так как оно было зачитано без микрофона. Ясно прозвучала лишь самая последняя фраза об уходе Украины из ПАСЕ.