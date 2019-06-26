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"Мы уходим": Делегация Украины сделала "громкое" заявление после возвращения России в ПАСЕ
26 июня 2019, 23:09 • 79 • Политика
Член украинской делегации в ПАСЕ, депутат Алексей Гончаренко объявил об уходе Украины из-за возвращения России в организацию.
Украина уходит из ПАСЕ. Об этом заявил член украинской делегации, депутат Алексей Гончаренко после принятия в ПАСЕ резолюции, подтверждающей восстановление прав делегации России в полном объеме.
Перед этим делегация Украины вышла в центр зала и зачитала с бумажки какое-то заявление. Однако его никто не услышал, так как оно было зачитано без микрофона. Ясно прозвучала лишь самая последняя фраза об уходе Украины из ПАСЕ.
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