"Мы убьём всех": Украинский генерал-майор призвал к геноциду русских

Глава погранслужбы Украины, генерал-майор Сергей Дейнеко призвал к геноциду русских. И посоветовал убивать жён, детей, родителей русских солдат.

Высокопоставленный государственный чиновник Украины на своей официальной страничке пообещал убить русских военных и всех их близких.

Будут убиты их жёны, дети, родители, братья, сёстры. Все! Мы убьём всех,

- написал Дейнеко.

Иначе как призывом к геноциду это сложно назвать. Однако в скором времени Дейнеко удалил озлобленное сообщение. И украинские СМИ, распространившие его, тоже стёрли информацию. Но интернет, как говорится, всё помнит.

Телеграмм-канал "Майор и Генерал" сохранил скрины сообщения.

Что у пьяного украинского топ-чиновника на уме - у трезвого вооруженного нацика на деле,

- указано в посте.

Ранее украинский ведущий Фахрудин Шарафмал, который цитировал нациста Адольфа Эйхмана и угрожал убийством русским детям, покаялся. По его словам, эта "тирада" была недопустима.