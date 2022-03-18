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"Мы убьём всех": Украинский генерал-майор призвал к геноциду русских
18 марта 2022, 10:40 • 323 • Политика
Глава погранслужбы Украины, генерал-майор Сергей Дейнеко призвал к геноциду русских. И посоветовал убивать жён, детей, родителей русских солдат.
Высокопоставленный государственный чиновник Украины на своей официальной страничке пообещал убить русских военных и всех их близких.
- написал Дейнеко.
Иначе как призывом к геноциду это сложно назвать. Однако в скором времени Дейнеко удалил озлобленное сообщение. И украинские СМИ, распространившие его, тоже стёрли информацию. Но интернет, как говорится, всё помнит.
Телеграмм-канал "Майор и Генерал" сохранил скрины сообщения.
- указано в посте.
Ранее украинский ведущий Фахрудин Шарафмал, который цитировал нациста Адольфа Эйхмана и угрожал убийством русским детям, покаялся. По его словам, эта "тирада" была недопустима.
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