Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия мощно наказала преступников ВСУ. Жители Донбасса аплодируют: "Любо, ...
В Харькове идёт выяснение отношений между Аваковым и Зе-окружением
"Этого не расскажут геращенки и арестовичи": Нардеп Рады показал запре...
Журналист показал заказчика антирусской "акции" Овсянниковой: "А ...
Главная / Политика

"Мы убьём всех": Украинский генерал-майор призвал к геноциду русских

18 марта 2022, 10:40  •  323 • Политика
Глава погранслужбы Украины, генерал-майор Сергей Дейнеко призвал к геноциду русских. И посоветовал убивать жён, детей, родителей русских солдат.
Высокопоставленный государственный чиновник Украины на своей официальной страничке пообещал убить русских военных и всех их близких.
Будут убиты их жёны, дети, родители, братья, сёстры. Все! Мы убьём всех,
- написал Дейнеко.
Иначе как призывом к геноциду это сложно назвать. Однако в скором времени Дейнеко удалил озлобленное сообщение. И украинские СМИ, распространившие его, тоже стёрли информацию. Но интернет, как говорится, всё помнит.
Телеграмм-канал "Майор и Генерал" сохранил скрины сообщения.
Что у пьяного украинского топ-чиновника на уме - у трезвого вооруженного нацика на деле,
- указано в посте.
Ранее украинский ведущий Фахрудин Шарафмал, который цитировал нациста Адольфа Эйхмана и угрожал убийством русским детям, покаялся. По его словам, эта "тирада" была недопустима.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


323
Источник
Похожие новости
18 марта 2022, 06:35
Украинский скандал в Берлине: Посол Мельник уже "невыносим"
18 марта 2022, 06:35
Генсек ООН спрогнозировал "пагубный прецедент" с Россией
18 марта 2022, 00:45
ВСУ нанесли двойной удар по Мелитополю: От "Точки-У" чудом спасла ПВО
18 марта 2022, 02:30
Киев готовит новых "киборгов": Источник раскрыл план Генштаба Украины
18 марта 2022, 02:30
Шукшина призвала к "абсолютно жёстким мерам": "Я русская, и мне не стыдно"
18 марта 2022, 08:20
Вместо памперсов - автоматы и дубинки: Русские военные рассекретили прикрытие нацистов в Херсоне
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 марта 2022, 18:45
Тоталитарный газ вылечил Европу от либерализма. Рыночек больше ничего не решает. Борис Марцинкевич
11 марта 2022, 15:15
Пора на перевыборы? Военкор сообщил о провокациях мэра Херсона
15 марта 2022, 12:40
Россия мощно наказала преступников ВСУ. Жители Донбасса аплодируют: "Любо, братан! За Донецк!"
16 марта 2022, 09:40
Журналист показал заказчика антирусской "акции" Овсянниковой: "А вы удивлялись"
12 марта 2022, 01:40
«Можем ли мы забыть о точках равновесия»: как в ЕС оценили перспективы вступления Украины в сообщество
13 марта 2022, 11:35
Зеленский всегда был лишь говорящей головой, теперь и ее у него не осталось
16 марта 2022, 17:15
Бежавший из Мариуполя неонацист "Азова"* раскрыл военную тайну
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.