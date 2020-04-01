"Мы убиваем людей в этих квартирах": Лукашенко восстал против изоляции из-за коронавируса

Своим мнением по этому поводу Александр Лукашенко поделился в ходе встречи с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Белорусский лидер жёстко раскритиковал массовую изоляцию как способ борьбы с пандемией, пишет "БелТа".

Запирать в этих тухлых квартирах - это не метод. Мы убиваем людей в этих квартирах. Открывается много проблем, над которыми надо работать, а не закрывать границу и загонять людей в дома. Нас всегда учили, вы же помните: если ОРВИ, грипп и прочее, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение, - сказал глава государства.

По его мнению, никто не знает, что происходит с людьми в их изолированных квартирах, здоровы ли они, не заразились ли уже чем? Ведь заболеть можно не только коронавирусом. И часто бывает уже слишком поздно им помогать. Из-за этого те поступают на лечение, когда их невозможно спасти.

Вирус бродит. Ни вы не знаете, ни я. Я не делал тест. И я не знаю, пережил я этот вирус уже на ногах или нет. Точно так и там, - заметил Лукашенко.

Напомним, несколько дней назад, в ходе встречи с послом Китая Цуй Цимином, Лукашенко заявил, что в сложившейся ситуации, когда весь мир озабочен распространением коронавируса, его пугает не сама пандемия, а то, что люди заразятся "психозом" от СМИ, а от этого происходят другие болезни. "Выдержим до православной Пасхи - будем жить", - уверен Александр Лукашенко.