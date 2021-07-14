"Мы требуем" не пройдёт: русский депутат поставил ультиматум Киеву

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских оценил предложение главы ГТС Украины Сергея Макогона оформить контракт по транзиту газа из России на ближайшие 15 лет. Он подчеркнул, что "мы требуем" в данной ситуации не пройдёт, и поставил ультиматум Киеву.

Депутат не понимает, почему Макогон считает возможным диктовать условия в вопросе подобных взаимоотношений.

"Что они для этого сделали? - восклицает депутат в беседе с RT. - Совершенно убитая ГТС Украины, в которую вкладываются деньги, в которой были неоднократные примеры воровства".

Москва не должна слушать подобные пожелания, особенно если они больше похожи на "хотелки", добавил Ананских. У Киева были все возможности для долгосрочного взаимодействия с Россией, однако сама украинская сторона начала постоянно повышать цены на транзит, в результате для нас такое сотрудничество стало просто невыгодным. Более того, такая работа невыгодна и европейским партнёрам, считает Ананских.

Поэтому я думаю, что главная задача, чтобы Украина поняла, что так нельзя разговаривать с российской стороной, с позиции того, что "мы требуем". Это аксиома, - подчеркнул депутат.

А если хочется вести диалог, то следует предлагать условия сотрудничества, которые заинтересуют твоего партнёра, добавил спикер. Тогда и появится возможность обсуждать контракт. Если же подобного не происходит, то "никакой контракт с ГТС Украины никто не будет обсуждать", отметил депутат.