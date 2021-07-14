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"Мы требуем" не пройдёт: русский депутат поставил ультиматум Киеву
14 июля 2021, 11:50 • 229 • Политика
Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских оценил предложение главы ГТС Украины Сергея Макогона оформить контракт по транзиту газа из России на ближайшие 15 лет. Он подчеркнул, что "мы требуем" в данной ситуации не пройдёт, и поставил ультиматум Киеву.
Депутат не понимает, почему Макогон считает возможным диктовать условия в вопросе подобных взаимоотношений.
"Что они для этого сделали? - восклицает депутат в беседе с RT. - Совершенно убитая ГТС Украины, в которую вкладываются деньги, в которой были неоднократные примеры воровства".
Москва не должна слушать подобные пожелания, особенно если они больше похожи на "хотелки", добавил Ананских. У Киева были все возможности для долгосрочного взаимодействия с Россией, однако сама украинская сторона начала постоянно повышать цены на транзит, в результате для нас такое сотрудничество стало просто невыгодным. Более того, такая работа невыгодна и европейским партнёрам, считает Ананских.
А если хочется вести диалог, то следует предлагать условия сотрудничества, которые заинтересуют твоего партнёра, добавил спикер. Тогда и появится возможность обсуждать контракт. Если же подобного не происходит, то "никакой контракт с ГТС Украины никто не будет обсуждать", отметил депутат.
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