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"Мы требуем свою долю": Эстонцы придумали, как нажиться за счёт Германии

08 апреля 2021, 23:10  •  26 • Политика
Эстонцы придумали, как нажиться за счёт Германии. Они хотят устроить свой аналог BLM, но уже с европейским историческим контекстом: "Мы требуем свою долю".
Эстонское издание Uued Uudised предложило Таллину потребовать от Германии выплаты компенсации за то, что немецкие рыцарские ордены на протяжении 700 лет держали эстонцев "в рабстве". Таким образом журналисты хотят сыграть на современном западном тренде, когда политики преклоняют колени, извиняются и платят компенсации потомкам рабов. Они напомнили, что сегодня такие пособия выплачиваются в американской Калифорнии, в Австралии и Новой Зеландии.

Поэтому и эстонцы имеют все основания просить у Германии плату за унизительное рабство. При этом издание советует властям поторопиться, пока немцев ещё не вытеснили турки и арабы, которые не несут никакой ответственности за угнетение эстонцев.
Поскольку Запад уже начал распределять компенсацию среди всех угнетённых, а рабство эстонцев является вполне реальной исторической несправедливостью, то мы требуем свою собственную долю, - цитирует статью EurAsia Daily.
Кроме того, авторы материала требуют, чтобы Берлин извинился перед Прибалтикой за все вооружённые конфликты, включая битву 1217 года, когда немецкие меченосцы разбили эстонское ополчение. Они считают, что канцлер Германии Ангела Меркель лично должна принести извинения, поскольку власти Новой Зеландии уже извинились за битву, в которой британцы одолели маори благодаря наличию у них огнестрельного оружия.

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