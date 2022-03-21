"Мы тратим наши деньги": Польша пошла на прямой шантаж ЕС

Польский вице-премьер Пётр Глиньский пожаловался на то, что Евросоюз не снимает санкций с Варшавы, хоть та и оказывает помощь беженцам с Украины. "Но мы тратим наши деньги", - попытался шантажировать ЕС политик.

Заместитель премьер-министра Польши Пётр Глиньский считает, что Евросоюз давно должен был снять санкции с его страны и начать оказывать ей материальную помощь. Напомним, Польша находится под санкциями Брюсселя из-за обвинений в нарушении демократических прав.

Глиньский заявил в беседе с The Daily Telegraph, что Польша многое делает ради помощи украинским беженцам, однако ничего не получает от "старших братьев" взамен. "Ведутся разговоры. Даются обещания. Но мы тратим наши деньги", - пожаловался политик.

Мы организуем наших людей, и мы пытаемся сделать всё возможное в этой ситуации. А с другой стороны, санкции против Польши, имеющие политическую подоплеку, продолжают действовать,

- не стал скрывать недовольства представитель Варшавы.



В том, что Евросоюз согласится принять участие в военных действиях в случае потенциального расширения конфликта, Глиньский сомневается. Он обвинил страны ЕС в слабости и нежелании защищать свои ценности и свои народы. "Я не уверен, что современная Европа готова к такому противостоянию", - высказался польский политик.

Он также скептически отнёсся к идее президента Франции Эммануэля Макрона о создании единой европейской армии. По мнению Глиньского, это может "дестабилизировать" континент. Поэтому лично он "предпочитает НАТО".