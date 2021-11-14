Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Жители Украины предупредили о массовом переезде в Крым: Обозначены сроки
Чиновница заявила о разгуле "большого китайского брата" в России: &quo...
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
Бунт в Госдуме. Вакцинация, "битый" министр и гробовая тишина
Главная / Политика

"Мы только что убили 50 женщин и детей": США скрыли своё военное преступление в Сирии - NYT

14 ноября 2021, 02:05  •  98 • Политика
В США раскрыли военное преступление, которое было совершено американскими военными в Сирии в 2019 году. NYT привела фрагмент разговора аналитиков: "Мы только что убили 50 женщин и детей".
Инцидент произошёл 18 марта 2019 года возле сирийского города Багуз - в последние дни операции против "Исламского государства" (ИГ)*, которую самовольно проводила Америка.
Американский военный беспилотник, охотившийся на загнанных в угол боевиков ИГ, заметил толпу гражданских лиц, женщин и детей, бегущих в сторону реки. В следующий момент в камеру объектива дрона попал американский штурмовик F-15E, который пролетел мимо и сбросил на мирных жителей 500-фунтовую (226,7 кг) бомбу. Когда дым рассеялся, оператор дрона увидел, что несколько человек уцелели. Они бросились искать укрытие, но самолёт, заложив круг, сбросил 2000-фунтовую (907,2 кг) бомбу, а затем ещё одну.
"Кто это сбросил?" - спросил сбитый с толку аналитик, набравший текст в защищённой системе чата, которую используют те, кто следит за дронами. Другой ответил: "Мы только что убили 50 женщин и детей",
- пишет газета The New York Times, ссылаясь на слова людей, которые читали переписку в чате.
Отметим, что 50 убитых - это только первоначальная оценка. Впоследствии было установлено, что своими авиаударами ВВС США убили более 70 мирных жителей за раз.
При этом американские военные приложили все силы, чтобы скрыть это преступление. Они преуменьшали число жертв, задерживали отчёты и пытались всё засекретить. Дошло до того, что силы коалиции против ИГ, которые возглавляли США, выровняли место удара бульдозерами, чтобы скрыть следы атаки. При этом, как утверждает американское издание, высшее военное руководство не было поставлено в известность.
Отметим, что США присутствуют на территории Сирии незаконно. У них нет ни мандата Совбеза ООН, ни разрешения официального Дамаска на проведение военной операции. Основные силы были выведены из страны, но в САР всё ещё находится группа спецназа, которая контролирует сирийские нефтяные месторождения.
Добавим также, что это не первый случай гибели гражданского населения в результате ошибки американских военных. В сентябре беспилотник ВВС США нанёс удар по заминированной машине боевиков, припаркованной в густонаселённом районе Кабула. Жертвами атаки стали не менее 10 гражданских лиц.
* "Исламское государство" (ИГ) - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





98
Источник
Похожие новости
13 ноября 2021, 18:30
Россия осталась в недоумении после демарша в ООН. Запад поддерживает нацизм?
13 ноября 2021, 18:30
Донбасс - это только начало? Украинский генерал насчитал пять регионов, готовых стать русскими
13 ноября 2021, 20:15
"Байден ходит вокруг Путина на цыпочках": Кремль держит опасный компромат против США - WSJ
13 ноября 2021, 18:30
Украина рискует потерять пять областей
13 ноября 2021, 18:30
Лукашенко о Путине, Шойгу и Мишустине: "Мы - русские, на колени стать не можем!"
13 ноября 2021, 22:35
Поддать газу! Вучич начистоту высказался Соловьёву о Путине и санкциях
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 ноября 2021, 20:50
Украинский эксперт назвал пять областей, которые станут частью РФ
13 ноября 2021, 22:35
Поддать газу! Вучич начистоту высказался Соловьёву о Путине и санкциях
13 ноября 2021, 22:35
Крик души Захаровой прозвучал в прямом эфире: "Грош цена всем этим документам!&q...
13 ноября 2021, 22:35
"Как далеко зайдём?": США не должны защищать Украину - американский экспер...
13 ноября 2021, 22:30
В форме инъекций: разработчик препарата от COVID-19 «Арепливир» сообщил о начале его ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 ноября 2021, 01:35
"А теперь разразится война?": Подсчёты мигрантов на границе вызвали удивление у простых людей
09 ноября 2021, 00:45
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
07 ноября 2021, 15:30
Украина собирается отобрать у России самое главное
08 ноября 2021, 17:10
Лавров коротким "нет" поставил ультиматум Франции и Германии
09 ноября 2021, 17:40
Русские наблюдают, как США готовят спецоперацию Киева в Донбассе
12 ноября 2021, 00:30
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
12 ноября 2021, 02:50
Чиновница заявила о разгуле "большого китайского брата" в России: "Вы представить себе не можете"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.