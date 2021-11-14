"Мы только что убили 50 женщин и детей": США скрыли своё военное преступление в Сирии - NYT

В США раскрыли военное преступление, которое было совершено американскими военными в Сирии в 2019 году. NYT привела фрагмент разговора аналитиков: "Мы только что убили 50 женщин и детей".

Инцидент произошёл 18 марта 2019 года возле сирийского города Багуз - в последние дни операции против "Исламского государства" (ИГ)*, которую самовольно проводила Америка.

Американский военный беспилотник, охотившийся на загнанных в угол боевиков ИГ, заметил толпу гражданских лиц, женщин и детей, бегущих в сторону реки. В следующий момент в камеру объектива дрона попал американский штурмовик F-15E, который пролетел мимо и сбросил на мирных жителей 500-фунтовую (226,7 кг) бомбу. Когда дым рассеялся, оператор дрона увидел, что несколько человек уцелели. Они бросились искать укрытие, но самолёт, заложив круг, сбросил 2000-фунтовую (907,2 кг) бомбу, а затем ещё одну.

"Кто это сбросил?" - спросил сбитый с толку аналитик, набравший текст в защищённой системе чата, которую используют те, кто следит за дронами. Другой ответил: "Мы только что убили 50 женщин и детей",

- пишет газета The New York Times, ссылаясь на слова людей, которые читали переписку в чате.

Отметим, что 50 убитых - это только первоначальная оценка. Впоследствии было установлено, что своими авиаударами ВВС США убили более 70 мирных жителей за раз.

При этом американские военные приложили все силы, чтобы скрыть это преступление. Они преуменьшали число жертв, задерживали отчёты и пытались всё засекретить. Дошло до того, что силы коалиции против ИГ, которые возглавляли США, выровняли место удара бульдозерами, чтобы скрыть следы атаки. При этом, как утверждает американское издание, высшее военное руководство не было поставлено в известность.

Отметим, что США присутствуют на территории Сирии незаконно. У них нет ни мандата Совбеза ООН, ни разрешения официального Дамаска на проведение военной операции. Основные силы были выведены из страны, но в САР всё ещё находится группа спецназа, которая контролирует сирийские нефтяные месторождения.

Добавим также, что это не первый случай гибели гражданского населения в результате ошибки американских военных. В сентябре беспилотник ВВС США нанёс удар по заминированной машине боевиков, припаркованной в густонаселённом районе Кабула. Жертвами атаки стали не менее 10 гражданских лиц.

* "Исламское государство" (ИГ) - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.