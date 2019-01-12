"Мы-то готовы. А ты, Саша, готов?": В Сети ответили на предупреждение Лукашенко о "пробе на зуб"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил сограждан, что в ближайшие два года страна подвергнется давлению. По его словам, белорусов будут "пробовать на зуб". В Сети прокомментировали заявление политика. "Мы-то готовы. А ты, Саша, готов?" - иронично отмечают пользователи.

В Сети прокомментировали заявление белорусского президента Александра Лукашенко о том, что Белоруссию в ближайшие два года будут "пробовать на зуб". Как заявил политик, 2019 и 2020 годы будут непростыми для страны.

"Нас будут очень сильно "пробовать на зуб", - заявил Лукашенко, добавив, что гражданам следует перетерпеть это непростое время, доказав, что они достойны "той независимости, о которой мы всегда и везде говорим".

"Это ещё не факт. "На зуб" демократия пробует лишь тех, кого уважает. Всех остальных она пробует на другую часть тела", - иронизируют по поводу выражения Лукашенко пользователи Сети.

"Мы-то готовы. А ты, Саша, готов?" - написал один из пользователей в Twitter.

"Крепись, Батько", - отметил пользователь под ником Koulikov Andrey.

"Несварение получат, блюдо уже явно подтухшее", - отмечает другой пользователь.

Напомним: ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять своего единственного союзника на западном направлении. По его словам, нечто подобное может произойти, если Минск и Москва не смогут достигнуть компромисса по поводу компенсации в связи с налоговым манёвром.