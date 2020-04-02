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"Мы тебя боимся": Иностранных медиков соседи вытравливают из домов

02 апреля 2020, 15:35  •  109 • В мире
Медицинская сестра, которая изо дня в день в интенсивной терапии сражается за жизнь заражённых COVID-19, лишилась жилья. Соседи просто выбросили её вещи на улицу, подумав о гипотетическом заражении коронавирусом. "Мы тебя боимся", - сказали они медику.
На историю, произошедшую в Бельгии, обратила внимание журналист Анастасия Попова. Она рассказала в своём Telegram-канале, как медсестру вышвырнули из дома, пока та была на работе. Женщина утром, как обычно, отправилась в госпиталь, а потом ей позвонили соседи и сообщили, чтобы она больше домой не возвращалась.
"Боялись, вдруг принесёт заразу домой, хотя ни разу ни намёка на это никто не высказывал", - пишет Анастасия.
Журналистка рассказала, что медицинская сестра снимала жильё несколько лет. Когда она вечером всё же пришла домой, замки домовладелец уже сменил, а её вещи оказались возле двери на улице.
"А так, да, продолжают аплодировать медикам по вечерам", - заключила Попова.
Аналогичная история произошла в Новой Зеландии. Тайла Ходсон-Томокино рассказала на своей странице в Twitter, что произошло с её родной сестрой. Женщина работала в государственной больнице Тимару на новозеландском Южном острове. После очередной смены медик вернулась домой и выяснила, что соседи выставили её за дверь.
Тайла рассказала, что мнительные люди испугались, что медработник принесёт в дом коронавирус.
"Страхи понятны, но врачи и медсёстры и так находятся под значительным стрессом. Она просто делает свою работу, как и другие сотрудники больницы", - написала Тайла.
Она попросила помочь найти временное жильё для сестры, которой нужно где-то ночевать в промежутках между сменами. Сейчас медик временно живёт в доме своей подруги.
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