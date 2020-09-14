"Мы тебя берём на мушку, готовься к чернозёму": Лжецерковь Украины уже прямо угрожает священникам

Украинская лжецерковь (ПЦУ) перешла к прямым угрозам в адрес Священнослужителей Украинской Православной Церкви. Глава отдела социального служения и благотворительности Киевской епархии в Украинской Православной Церкви обнародовал переписку с одним из "клириков" ПЦУ.

Последний счёл допустимым написать сообщение в Facebook следующего содержания: "Слушай, Павел Белый, не очень выступай на нашей земле, а то будешь в украинском чернозёме совсем не белым… Мы тебя берём на мушку, готовься к чернозёму. Мы тобой занялись". По сути, это неприкрытая угроза расправы.

Нет необходимости комментировать явно уголовный стиль этого "батюшки", пусть в "ПЦУ" сами думают, кто именно пополняет их ряды и с кем им приходится стоять локоть к локтю. Замечу только, что практически каждый день мы видим новые сообщения об избиениях и угрозах верующим, священнослужителям, захватах храмов, - написал по этому поводу глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он добавил, что довольно часто виновниками вышеописанных явлений становятся такие вот "клирики" ПЦУ, а также украинские националисты. И всё это происходит при полном попустительстве украинских властей и правоохранителей, а также международных "друзей" Украины.

Остаётся только согласиться с комментарием отца Павла Белого: "Вот вам свобода совести, вероисповедания и "настоящая" демократия". И, конечно, пожелать сил - как моральных, так и физических - всему духовенству канонической Украинской Православной Церкви, - прокомментировал произошедшее Владимир Легойда.

Фото: скриншот Facebook/profile.php?id=100013891994020