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"Мы тебя берём на мушку, готовься к чернозёму": Лжецерковь Украины уже прямо угрожает священникам

14 сентября 2020, 22:35  •  108 • Политика
"Клирик" ПЦУ пригрозил расправой священнику Украинской Православной Церкви. "Мы тебя берём на мушку, готовься к чернозёму. Мы тобой занялись", - написал он в соцсети.
Украинская лжецерковь (ПЦУ) перешла к прямым угрозам в адрес Священнослужителей Украинской Православной Церкви. Глава отдела социального служения и благотворительности Киевской епархии в Украинской Православной Церкви обнародовал переписку с одним из "клириков" ПЦУ.
Последний счёл допустимым написать сообщение в Facebook следующего содержания: "Слушай, Павел Белый, не очень выступай на нашей земле, а то будешь в украинском чернозёме совсем не белым… Мы тебя берём на мушку, готовься к чернозёму. Мы тобой занялись". По сути, это неприкрытая угроза расправы.
Нет необходимости комментировать явно уголовный стиль этого "батюшки", пусть в "ПЦУ" сами думают, кто именно пополняет их ряды и с кем им приходится стоять локоть к локтю. Замечу только, что практически каждый день мы видим новые сообщения об избиениях и угрозах верующим, священнослужителям, захватах храмов, - написал по этому поводу глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Он добавил, что довольно часто виновниками вышеописанных явлений становятся такие вот "клирики" ПЦУ, а также украинские националисты. И всё это происходит при полном попустительстве украинских властей и правоохранителей, а также международных "друзей" Украины.
Остаётся только согласиться с комментарием отца Павла Белого: "Вот вам свобода совести, вероисповедания и "настоящая" демократия". И, конечно, пожелать сил - как моральных, так и физических - всему духовенству канонической Украинской Православной Церкви, - прокомментировал произошедшее Владимир Легойда.
Фото: скриншот Facebook/profile.php?id=100013891994020

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