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"Мы тебя берём на мушку, готовься к чернозёму": Лжецерковь Украины уже прямо угрожает священникам
14 сентября 2020, 22:35 • 108 • Политика
"Клирик" ПЦУ пригрозил расправой священнику Украинской Православной Церкви. "Мы тебя берём на мушку, готовься к чернозёму. Мы тобой занялись", - написал он в соцсети.
Украинская лжецерковь (ПЦУ) перешла к прямым угрозам в адрес Священнослужителей Украинской Православной Церкви. Глава отдела социального служения и благотворительности Киевской епархии в Украинской Православной Церкви обнародовал переписку с одним из "клириков" ПЦУ.
Последний счёл допустимым написать сообщение в Facebook следующего содержания: "Слушай, Павел Белый, не очень выступай на нашей земле, а то будешь в украинском чернозёме совсем не белым… Мы тебя берём на мушку, готовься к чернозёму. Мы тобой занялись". По сути, это неприкрытая угроза расправы.
Он добавил, что довольно часто виновниками вышеописанных явлений становятся такие вот "клирики" ПЦУ, а также украинские националисты. И всё это происходит при полном попустительстве украинских властей и правоохранителей, а также международных "друзей" Украины.
Фото: скриншот Facebook/profile.php?id=100013891994020
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