"Мы, так или иначе, сделаем это": Трамп через Twitter пригрозил правительству

Американский президент Дональд Трамп на странице в Twitter потребовал от демократов поддержать его требование о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. В противном случае, пообещал он, сегодня же работа правительства будет остановлена. "Мы, так или иначе, сделаем это", - заключил американский лидер.

Президент США Дональд Трамп пригрозил остановить работу правительства. Об этом он по обыкновению сообщил через свою страницу в Twitter. В посте Трамп выдвинул требование к демократам. Он призвал их поддержать его требование о финансировании стены на границе с Мексикой.

Президент США подчеркнул, что в противном случае "правительство приостановит работу сегодня".

Ранее он отмечал, что демократы не хотят голосовать за создание стены на американо-мексиканской границе исключительно по политическим мотивам.

"Даже президент Рональд Рейган в течение восьми лет пытался построить стену на границе или забор, но не смог этого сделать. Другие тоже пытались. Но мы, так или иначе, сделаем это", - добавил Трамп.

По действующему законодательству США приостановка работы правительства в США происходит, когда конгресс не принимает или президент не подписывает законопроект об ассигнованиях для работы министерств, ведомств и программ, напоминает "Интерфакс".