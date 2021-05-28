"Мы сыты по горло": Африканцы призвали Россию им помочь

В Мали неспокойная ситуация, которая привлекла внимание мировых игроков. После задержания временных руководителей государства в ЕС заговорили о том, что в Мали свершился госпереворот. Тем временем ряд активистов в Мали вышли на улицы с призывом к России помочь им спасти страну.

В Мали засняли акцию протеста, которая проходила перед посольством. Как отмечает телеграм-канал "Рыбарь", сотни людей вышли к зданию дипмиссии с призывом к Москве.

"Сотни людей требуют немедленно прекратить операцию «Бархан», а Россию - вмешаться и спасти страну", - говорится в сообщении.

Пока же ситуация в Мали вызывает особое беспокойство у европейских игроков. Как отмечал ранее президент Франции Эммануэль Макрон, задержание военными верхушки руководства переходного периода - это госпереворот. Он также пригрозил санкциями в адрес африканских мятежников.

В то же время, сообщает РИА ФАН, простой народ устал от потрясений в стране. Граждане республики, пережившие государственный переворот менее года назад, больше беспокоятся о собственной безопасности, чем о политических перестановках во власти.

"Мы сыты по горло этими постоянными арестами со стороны военных", - рассказал один из местных жителей.

Другие малийцы настроены менее агрессивно и согласны позволить находящимся у власти людям самим разбираться, каким образом надлежит управлять государством.

Африканский и Европейский союзы, а также Организация Объединённых Наций ранее осудили действия военных и потребовали освободить временного президента Мали Ба Ндау, который занял пост после госпереворота в 2020-м.