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"Мы сыты по горло": Африканцы призвали Россию им помочь

28 мая 2021, 01:15  •  35 • В мире
В Мали неспокойная ситуация, которая привлекла внимание мировых игроков. После задержания временных руководителей государства в ЕС заговорили о том, что в Мали свершился госпереворот. Тем временем ряд активистов в Мали вышли на улицы с призывом к России помочь им спасти страну.
В Мали засняли акцию протеста, которая проходила перед посольством. Как отмечает телеграм-канал "Рыбарь", сотни людей вышли к зданию дипмиссии с призывом к Москве.
"Сотни людей требуют немедленно прекратить операцию «Бархан», а Россию - вмешаться и спасти страну", - говорится в сообщении.
Пока же ситуация в Мали вызывает особое беспокойство у европейских игроков. Как отмечал ранее президент Франции Эммануэль Макрон, задержание военными верхушки руководства переходного периода - это госпереворот. Он также пригрозил санкциями в адрес африканских мятежников.
В то же время, сообщает РИА ФАН, простой народ устал от потрясений в стране. Граждане республики, пережившие государственный переворот менее года назад, больше беспокоятся о собственной безопасности, чем о политических перестановках во власти.
"Мы сыты по горло этими постоянными арестами со стороны военных", - рассказал один из местных жителей.
Другие малийцы настроены менее агрессивно и согласны позволить находящимся у власти людям самим разбираться, каким образом надлежит управлять государством.
Африканский и Европейский союзы, а также Организация Объединённых Наций ранее осудили действия военных и потребовали освободить временного президента Мали Ба Ндау, который занял пост после госпереворота в 2020-м.

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