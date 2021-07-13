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"Мы столкнулись с ЧС": Миграционные центры Литвы официально превратились в концлагерь

13 июля 2021, 22:05  •  103 • Политика
Центры по приёму нелегальных мигрантов в Литве официально превратились в концлагерь после недавних поправок в законодательство. "Мы столкнулись с ЧС", - оправдываются в правительстве.
Парламент Литвы принял поправки, которые серьёзно ущемляют права просителей убежища. Их лишают возможности перемещаться по стране, а содержание в специальных центрах до решения департамента миграции продлевается с месяца до полугода. Если мигрант решит обжаловать решение, то это ещё сильнее растянет процедуру рассмотрения его статуса.
Некоторые представители власти раскритиковали поправки. Например, глава центра прав человека Юрате Юшкайте заявила, что подобным законам нет места в Европе в XXI веке.
Представители правительства, в свою очередь, считают вынужденной необходимостью нарушение прав человека.
Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией, и наши решения должны быть адекватными, - отметил глава МВД страны Агне Билотайте.
Напомним, что Литва столкнулась с новым миграционным кризисом. В январе - июле на литовско-белорусской границе было задержано 1,7 тыс. нелегалов из стран Азии, что более чем в 21 раз больше, чем за весь 2020 год. В связи с этим правительство страны ввело режим чрезвычайной ситуации.
Примечательно, что раньше Белоруссия была барьером на пути нелегальных мигрантов, направляющихся в Прибалтику. Однако с учётом резкого охлаждения отношений между Белоруссией и Литвой Минск, вероятно, перестал препятствовать продвижению нелегалов.

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