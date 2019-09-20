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"Мы ставим Путина в известность": Генерал ВВС США сообщил о "новой тактике укрощения" Калининграда

20 сентября 2019, 03:24  •  55 • В мире
Американским военным не дают покоя системы ПВО, расположенные в Калининграде, поэтому они непрерывно разрабатывают планы "укрощения" российской системы безопасности. Об одной из новых стратегий, в частности, сообщил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Ли Харриган. "Наша цель – Калининград, ставим Путина в известность", - прозвучало в его заявлении.
Размещенное в Калининградской области дальнобойное ракетное вооружение, по словам генерала, "вынуждает" американских военных разрабатывать новую тактику "многопланового нападения и рассредоточенной обороны", чтобы "своевременно ответить" на пресловутую "российскую агрессию".
Наступление будет "всесторонним" – одновременно с воздуха, земли, моря и космоса. Параллельно американские военные собираются проводить атаки в киберпространстве и применять методы радиоэлектронной борьбы, заявил Харриган.
"Если нам придется идти туда, чтобы, к примеру, "заглушить" калининградские интегрированные системы ПВО, то можете не сомневаться – у нас есть разработанный план на этот случай. Мы тренируемся, мы все время обдумываем стратегию. И если когда-нибудь это надо будет осуществить, мы будет готовы это сделать", - цитирует генерала ВВС издание Breaking Defense.
Детали разработанного Пентагоном плана Харриган раскрывать не стал, однако отметил "уникальное географическое расположение" Калининграда, которое его делает его одновременно и отличной передовой базой, и весьма уязвимой целью.

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