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"Мы станем беднее": "Ночь Познера" может разорить грузин

02 апреля 2021, 21:25  •  269 • Политика
Так называемая "ночь Познера", когда группа протестующих пыталась выгнать известного российского телеведущего из страны, может разорить грузин. Владелец отеля уже предупредил сограждан о негативных последствиях их агрессии: "Мы станем беднее".
Об этом рассказал Бенедикт Кашакашвили - хозяин ресторана и гостиницы Vinotel, где останавливался Владимир Познер, комментируя недавний инцидент с известным гостем. По его словам, такие скандалы отпугивают российских туристов, а туризм - это одна из важных статей дохода для Грузии.
Две группы российских туристов уже заявили о намерении аннулировать бронь. Кашакашвили подчеркнул, что изгнание Познера может ударить не только по отелям, но и по другим сферам, связанным с бизнесом: по таксистам, гидам, сотрудникам ресторанов, водителям автобусов и так далее.
Туристическую сферу ждёт целая цепочка негативных последствий. Наши сотрудники и коллеги могут остаться без работы и средств к существованию. Не будет работы, мы станем беднее, и страна станет беднее. Но видно, кого-то это устраивает, - рассказал предприниматель "ПолитЭксперту".
Известный российский телеведущий Артём Шейнин признался, что был удивлён и расстроен новостями о Познере. Он отметил, что грузинский народ всегда славился своим гостеприимством. А то, что произошло 31 марта, больше похоже на результат идеологической обработки Запада.
Люди, которые пришли туда, не скрывали, что Россия для них - враг, что они враги России, скандировали "вон отсюда" и так далее. Мы сталкиваемся с такими же вещами по многим другим поводам в рамках информационной войны, - цитирует Шейнина Nation News.
Напомним, что 31 марта группа грузинских протестующих устроила митинг возле гостиницы Vinotel, где остановился журналист, и начала закидывать здание яйцами, требуя выгнать российского гостя из страны. Телеведущий перебрался в отель Rooms Hotel Tbilisi, однако и там ему не удалось укрыться от протестующих. Недовольные активисты всё так же требовали его высылки и забрасывали гостиницу яйцами. В итоге Познеру действительно пришлось покинуть страну на несколько дней раньше.
Поводом для недовольства митингующих послужило интервью, данное Познером ещё в 2017 году. В нём он заявил, что грузины относились к абхазцам как к людям второго сорта. И что абхазцы никогда не хотели быть частью Грузии. В итоге грузинские патриоты обвинили журналиста в том, что он не признаёт территориальную целостность Грузии.

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