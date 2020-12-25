"Мы сразу начали работу": Киев пообещал во что бы то ни стало помешать опреснению воды в Крыму

С таким заявлением в четверг выступил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Он заявил, что какая бы международная компания ни взялась опреснять воду в Крыму, украинские власти найдут её и остановят.

Мы сразу начали работу и обязательно найдем её (компанию) и будем ей препятствовать реализовать этот проект, - отметил глава украинской дипломатии, выступая в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о планах по созданию опреснительных установок на полуострове, чтобы решить проблему дефицита питьевой воды. Он подчеркнул, что это не нанесёт вреда экологии.

Вопрос опреснения ранее поднял президент РФ Владимир Путин, выступая на большой пресс-конференции по итогам года. Он заявил, что для решения проблемы принимаются разные меры: проводится геологоразведка на предмет подземных источников, перенаправляется часть водозабора. Опреснение тоже рассматривается в качестве варианта, однако полностью полагаться на это нельзя, поскольку технология дорогая и расходы на её применение могут компенсировать за счёт коммунальных платежей крымчан.

Напомним, что Украина ранее перекрыла Северо-Крымский канал, лишив полуостров доступа к пресной воде. Российские представители уже обращались в ООН, указывая, что действия Киева нарушают гуманитарное право, однако международной реакции добиться не удалось.