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"Мы способны на все": Индусы и пакистанцы уже объявили войну в Сети
27 февраля 2019, 21:24 • 89 • В мире
Очередной конфликт между Индией и Пакистаном, начавшийся в середине февраля, развивается по нарастающей. Обе стороны находятся на пороге потенциальной войны, мир обеспокоен ситуацией – страны обладают ядерным оружием, и это несет большую опасность. Между тем в соцсетях уже началась собственная война между пакистанцами и индийцами. "Мы способны на все", - пишут они друг другу.
После того как в Кашмире в результате теракта погибли более 40 индийских полицейских, конфликт развивается по спирали. Реагируя на теракт, самолеты ВВС Индии при помощи нескольких управляемых бомб весом до тонны каждая разнесли лагерь боевиков "Джаиш-е-Мухаммад", уничтожив более 300 исламистов. Ответ со стороны Пакистана ждать себя не заставил: ВВС страны сбили два индийских истребителя. Следом индийцы сбивают пакистанский самолет.
Военные Пакистана вскоре сообщили об аресте пилотов сбитых самолетов Индии. Один из них получил во время инцидента травмы и был доставлен в больницу, другой пилот – под стражей.
Между тем в Сети между индийцами и пакистанцами разгорелась виртуальная война. Публикуя фотографии, на которых предположительно изображены личные вещи арестованных пилотов, пакистанцы пишут: "Дорогая Индия, это твои вещи. Возьмите его обратно, если у вас есть мужество", "Мы можем организовать быструю доставку: вам как - по частям или сбросить с F-16?"
Индийцы моментально дают ответ: "Мы получим его обратно, а также весь Лахор и Карачи также... Пакистан, возможно, забыл или не знал предыдущих войн... Теперь мы начали войну с терроризмом, остается дождаться, и мы устроим вам "вечный холод", "Рано празднуете, 300 убитых боевиков - только начало".
"Лол, индусы только лают но ничего не делают", - пишут в ответ пакистанцы.
Конечно, на этом "война" не заканчивается, и вот уже пакистанцы с радостью показывают видео о том, как местные жители издеваются над арестованными сбитыми летчиками ВВС Индии: "Дорогие индийцы, принимайте подарок от народа Пакистана. Это ясное послание - мы способны на многое, и угроза для вас вполне реальна. Но и нам тоже нужен мир. Война не в пользу обеих стран", - пишет пользователь Shafqat Qureshi.
"Мы реально уже готовы на все! Не бросайте вызов Индии! Иначе просто пожалеете об этом",- отвечает индиец Benish Farooq.
"Ваши пилоты у нас как птички".
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