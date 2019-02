"Мы способны на все": Индусы и пакистанцы уже объявили войну в Сети

После того как в Кашмире в результате теракта погибли более 40 индийских полицейских, конфликт развивается по спирали. Реагируя на теракт, самолеты ВВС Индии при помощи нескольких управляемых бомб весом до тонны каждая разнесли лагерь боевиков "Джаиш-е-Мухаммад", уничтожив более 300 исламистов. Ответ со стороны Пакистана ждать себя не заставил: ВВС страны сбили два индийских истребителя. Следом индийцы сбивают пакистанский самолет.

Военные Пакистана вскоре сообщили об аресте пилотов сбитых самолетов Индии. Один из них получил во время инцидента травмы и был доставлен в больницу, другой пилот – под стражей.

Между тем в Сети между индийцами и пакистанцами разгорелась виртуальная война. Публикуя фотографии, на которых предположительно изображены личные вещи арестованных пилотов, пакистанцы пишут: "Дорогая Индия, это твои вещи. Возьмите его обратно, если у вас есть мужество", "Мы можем организовать быструю доставку: вам как - по частям или сбросить с F-16?"

Dear India, this is your stuff. Take it back if you have courage #Pakstrikesback pic.twitter.com/b3myZ9k4vJ

Индийцы моментально дают ответ: "Мы получим его обратно, а также весь Лахор и Карачи также... Пакистан, возможно, забыл или не знал предыдущих войн... Теперь мы начали войну с терроризмом, остается дождаться, и мы устроим вам "вечный холод", "Рано празднуете, 300 убитых боевиков - только начало".

"Лол, индусы только лают но ничего не делают", - пишут в ответ пакистанцы.

Конечно, на этом "война" не заканчивается, и вот уже пакистанцы с радостью показывают видео о том, как местные жители издеваются над арестованными сбитыми летчиками ВВС Индии: "Дорогие индийцы, принимайте подарок от народа Пакистана. Это ясное послание - мы способны на многое, и угроза для вас вполне реальна. Но и нам тоже нужен мир. Война не в пользу обеих стран", - пишет пользователь Shafqat Qureshi.

Dear indians accept gift from people of Pakistan. This is clear message we have capacity to do anything. This is real surgical strike. Isy kehty Hain ghus kr marna. But we need peace. War is not in favour of both countries #Abhinandan#SayNoToWar #Budgam pic.twitter.com/6ieZPLPURJ