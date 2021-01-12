"Мы смогли договориться": Путин сообщил об итогах переговоров по Карабаху

Российский президент Владимир Путин сообщил о результатах переговоров с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Как отметил глава России, встреча по карабахскому вопросу была "исключительно важной и полезной".

"Мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе", - указал Путин.

Он пояснил, что на данный момент условия соглашения по Карабаху соблюдаются, серьёзных инцидентов нет. Сообщается, что вице-премьеры трёх стран в ближайшее время представят планы по развитию Нагорного Карабаха.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров выразил надежду, что соседние страны активно включатся в создание транспортной инфраструктуры на юге Кавказа.

Он выразил благодарность Путину за приглашение на переговоры и назвал их полезными и плодотворными.