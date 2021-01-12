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"Мы смогли договориться": Путин сообщил об итогах переговоров по Карабаху
12 января 2021, 18:25 • 40 • В мире
Президент России сообщил, что прошедшие переговоры с лидерами Армении и Азербайджана по Карабаху были полезными. "Мы смогли договориться", - сообщил российский лидер.
Российский президент Владимир Путин сообщил о результатах переговоров с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Как отметил глава России, встреча по карабахскому вопросу была "исключительно важной и полезной".
"Мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе", - указал Путин.
Он пояснил, что на данный момент условия соглашения по Карабаху соблюдаются, серьёзных инцидентов нет. Сообщается, что вице-премьеры трёх стран в ближайшее время представят планы по развитию Нагорного Карабаха.
Лидер Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров выразил надежду, что соседние страны активно включатся в создание транспортной инфраструктуры на юге Кавказа.
Он выразил благодарность Путину за приглашение на переговоры и назвал их полезными и плодотворными.
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