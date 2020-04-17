"Мы словно в военной зоне": Медбрат из США заявил об "абсолютном безумии" в больнице

В соцсетях появилось ужасающее обращение медбрата реанимационного отделения одной из больниц Сан-Франциско Энтони Никеле. Медик рассказывает о том безумии, что происходит сегодня в клинике США.

"Абсолютное безумие - так я могу описать то, что происходит в нашей больнице, - заявил медбрат. - Сейчас мы используем операционные для того, чтобы ухаживать за пациентами, которые нуждаются в аппаратах ИВЛ. Мы используем также послеоперационные комнаты, чтобы лечить их. А на стоянке у нас палатки для тех, кто ещё не нуждается в респираторах".

По словам Никеле, самое сложное для него сейчас - "это видеть, как люди умирают в одиночестве".

"Мы словно в военной зоне", - высказал своё мнение медбрат, отметив, что он уже около 10 лет заботится о пациентах, которые пережили и автокатастрофу, и жестокое преступление, но "более жестокого убийцы, чем коронавирус", по мнению Энтони, нет.