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"Мы словно в военной зоне": Медбрат из США заявил об "абсолютном безумии" в больнице
17 апреля 2020, 03:10 • 315 • В мире
Медбрат из больницы в Сан-Франциско рассказал об "абсолютном безумии", которое творится в американской клинике из-за коронавируса. "Мы словно в военной зоне", - уверяет медик.
В соцсетях появилось ужасающее обращение медбрата реанимационного отделения одной из больниц Сан-Франциско Энтони Никеле. Медик рассказывает о том безумии, что происходит сегодня в клинике США.
"Абсолютное безумие - так я могу описать то, что происходит в нашей больнице, - заявил медбрат. - Сейчас мы используем операционные для того, чтобы ухаживать за пациентами, которые нуждаются в аппаратах ИВЛ. Мы используем также послеоперационные комнаты, чтобы лечить их. А на стоянке у нас палатки для тех, кто ещё не нуждается в респираторах".
По словам Никеле, самое сложное для него сейчас - "это видеть, как люди умирают в одиночестве".
"Мы словно в военной зоне", - высказал своё мнение медбрат, отметив, что он уже около 10 лет заботится о пациентах, которые пережили и автокатастрофу, и жестокое преступление, но "более жестокого убийцы, чем коронавирус", по мнению Энтони, нет.
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