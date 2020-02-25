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"Мы сдержали слово": Эстония отказалась от претензий на российские территории

25 февраля 2020, 20:39  •  21 • В мире
Эстония отказалась от претензий на российские территории. По словам президента балтийской республики Керсти Кальюлайд, Таллин не требует никаких земель ни от России, ни от других стран. По её словам, заключить пограндоговор страна обещала НАТО и "сдержала слово".
Кальюлайд заявила, что стратегическую безопасность Эстонии начали выстраивать после распада СССР и понимали, что это делать придётся в границах, отличных от тех, что были до начала Второй мировой войны.
Тем не менее Эстония не отказывается и от Тартуского мирного договора.
"Без такого подхода нам никогда не открылась бы дверь в НАТО. Да, у нас до сих пор ещё не ратифицирован пограничный договор - и мы должны упорно работать, чтобы этот шаг всё-таки был сделан", - цитирует Кальюлайд BNS.
Президент указала, что ещё до вступления в НАТО эстонским властям поверили, что они достигнут договорённостей о границе.
"Мы вошли в НАТО - и мы сдержали слово. Мы обещали союзникам: у Эстонии нет территориальных претензий к своим соседям ", - сказала она, добавив, что глава МИД Эстонии Урмас Паэт подписывал пограндоговор с РФ дважды.
Ранее глава парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что договор пока не будет ратифицирован, так как страна хочет получить территории Печор и правого берега реки Нарвы по условиям Тартуского мирного договора.
Соглашение было заключено в 1920 году и утратило силу в 1944-м, после возвращения российских земель в её состав.

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