"Мы сдержали слово": Эстония отказалась от претензий на российские территории

Кальюлайд заявила, что стратегическую безопасность Эстонии начали выстраивать после распада СССР и понимали, что это делать придётся в границах, отличных от тех, что были до начала Второй мировой войны.

Тем не менее Эстония не отказывается и от Тартуского мирного договора.

"Без такого подхода нам никогда не открылась бы дверь в НАТО. Да, у нас до сих пор ещё не ратифицирован пограничный договор - и мы должны упорно работать, чтобы этот шаг всё-таки был сделан", - цитирует Кальюлайд BNS.

Президент указала, что ещё до вступления в НАТО эстонским властям поверили, что они достигнут договорённостей о границе.

"Мы вошли в НАТО - и мы сдержали слово. Мы обещали союзникам: у Эстонии нет территориальных претензий к своим соседям ", - сказала она, добавив, что глава МИД Эстонии Урмас Паэт подписывал пограндоговор с РФ дважды.

Ранее глава парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что договор пока не будет ратифицирован, так как страна хочет получить территории Печор и правого берега реки Нарвы по условиям Тартуского мирного договора.

Соглашение было заключено в 1920 году и утратило силу в 1944-м, после возвращения российских земель в её состав.