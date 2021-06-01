"Мы сделали всё": В Германии уверены, что "Северный поток - 2" будет достроен

В Германии уверены, что "Северный поток - 2" всё же будет достроен. "Мы делаем всё возможное для этого", - отметили в Берлине.

С таким заявлением во вторник выступил руководитель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Он подчеркнул, что власти страны активно сопротивляются "незаконным санкциям США", с помощью которых американцы надеются сорвать строительство газопровода.

Я твёрдо верю, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен. Наше правительство и правительство земли Мекленбург-Передняя Померания сделали всё возможное для этого, - пояснил Эрнст РИА Новости.

Напомним, что власти США уже несколько лет пытаются сорвать строительство "Северного потока - 2", который составляет серьёзную конкуренцию для поставщиков американского СПГ в Европе. В прошлом году они ввели санкции, под которые может попасть любая европейская компания, задействованная в проекте. Однако нынешняя американская администрация уже признала, что не в силах остановить строительство, поскольку оно вышло на финальную стадию.