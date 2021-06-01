|
"Мы сделали всё": В Германии уверены, что "Северный поток - 2" будет достроен
01 июня 2021, 17:05 • 101 • Политика
В Германии уверены, что "Северный поток - 2" всё же будет достроен. "Мы делаем всё возможное для этого", - отметили в Берлине.
С таким заявлением во вторник выступил руководитель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Он подчеркнул, что власти страны активно сопротивляются "незаконным санкциям США", с помощью которых американцы надеются сорвать строительство газопровода.
Напомним, что власти США уже несколько лет пытаются сорвать строительство "Северного потока - 2", который составляет серьёзную конкуренцию для поставщиков американского СПГ в Европе. В прошлом году они ввели санкции, под которые может попасть любая европейская компания, задействованная в проекте. Однако нынешняя американская администрация уже признала, что не в силах остановить строительство, поскольку оно вышло на финальную стадию.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
101
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 мая 2021, 08:00
|
31 мая 2021, 01:40
|
30 мая 2021, 20:10
|
30 мая 2021, 08:15
|
01 июня 2021, 02:25
|
29 мая 2021, 12:05
|
27 мая 2021, 00:30