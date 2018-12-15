Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Признание – было частью стратегии: Отец Бутиной объяснил замысел адвокатов дочер...
На борту самолета в США обнаружили забытое сердце
Все молодые - до 33: В Донбассе поименно назвали жертв первых дней "перемир...
"Путин обещал подумать": Жириновский и Зюганов попросили регулярных вс...
Главная / В мире

"Мы сделали все, что смогли": Полицейские из Солсбери рассказали, как спасали Скрипалей

15 декабря 2018, 05:39  •  78 • В мире
К месту, где были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь полицейские Аллекс Коллинс и Трейси Холлоуэй прибыли уже через пару минут после вызова. Состояние мужчины и женщины им показалось странным, однако они провели осмотр, в то время как один из прохожих, оказавшийся врачом, оказывал первую помощь Юлии
Двое полицейских, констебль Алекс Коллинс и сержант полиции Трейси Холлоуэй, которые первыми оказали посильную помощь Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, в интервью The Guardian рассказали о подробностях того мартовского дня.
По их словам, на смену они вышли за час и 15 минут до того, как поступило сообщение о Скрипалях. Спустя пару минут наряд уже был на месте происшествия. Состояние людей, к которым их вызвали, сразу показалось странным.
Лежащей на земле женщине врач-прохожий оказывал первую помощь, помогая дышать. А сам Скрипаль в очень напряженной позе сидел на скамейке. Казалось, что он находится в полном ступоре и не реагировал на происходящее вокруг. В таком положении — сидя — его и погрузили на носился подъехавшей скорой помощи. "Мы сделали все, что смогли", — сказали полицейские журналистам.
Поначалу сотрудники полиции подумали, что имеют дело с передозировкой наркотиков. Правда внешний вид пострадавших указывал на обратное. Трейси обыскала обоих, не надевая перчаток. Обнаружив в карманах пострадавших документы на русском языке, а в телефоне русские имена, она удивилась еще больше. Холлоуэй предположила, что тут все дело в токсическом препарате фентаниле, поскольку он вызывает похожие симптомы.
Вместе с коллегой они оцепили место происшествия, попросив прохожих отойти подальше. Детективы, которые поехали к дому Скрипалей, уже использовали костюмы химической защиты. Тем не менее, как сообщалось, полицейский Ник Бейли получил отравление. Коллинс и Холлоуэй этой информации были немало удивлены: ведь они сами находились в непосредственном контакте с пострадавшими. Однако никаких последствий для обоих это не имело.
Лишь на следующий день в Солсбери вокруг мест, где успели побывать Скрипали, стали создавать кордоны. А через два дня у Коллинза забрали всю одежду, в которой она была во время дежурства, рассказал он журналистам The Guardian.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

78
Источник
Похожие новости
15 декабря 2018, 02:24
Все молодые - до 33: В Донбассе поименно назвали жертв первых дней "перемирия"
14 декабря 2018, 19:54
Война Эрдогана в Сирии выгодна России
14 декабря 2018, 19:54
Появление собственных ВС в Косове вызвало "фи" Евросоюза

14 декабря 2018, 22:54
Битва за континент: почему США недовольны ростом влияния России и Китая в Африке
14 декабря 2018, 23:09
США: Если закрыть глаза, то Ту-160 становится не так страшен
15 декабря 2018, 02:24
СБУ заподозрила "русский код" в пропаже львовских военных данных
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
15 декабря 2018, 03:54
Незалежная в положении: Одесситы боятся, что в частные гостиницы заселят военных
15 декабря 2018, 02:24
"Вы назвали меня мутной!": Юнкер и Мэй повздорили на саммите ЕС
15 декабря 2018, 02:24
Еще не начавшись, пресс-конференция Путина побила рекорд
15 декабря 2018, 02:24
"Что-то знают, жучары": Предупреждение посольства США на Украине вызвало бе...
15 декабря 2018, 02:24
Закрытая вечеринка в киевском отеле "Хилтон" раскрыла офицеров Моссада на У...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
08 декабря 2018, 20:54
Украинский ПУПЕЦ ударил по лбу «томос невезения» (Руслан Осташко)
11 декабря 2018, 10:39
"Цинизм и кощунство": Тимошенко обвинила действующую власть на Украине в преступлении против народа
12 декабря 2018, 22:24
Жена Чубайса снимет сериал в защиту «святых 90-х» (Руслан Осташко)
12 декабря 2018, 02:54
"Братский народ так не ведет себя": Граждане России объяснили, почему им не жаль Украину
13 декабря 2018, 17:54
Из Европы в США: Порошенко готовит побег с Украины
13 декабря 2018, 03:28
Вакарчук должен петь
11 декабря 2018, 07:24
Выборы на Украине, "ребрендинг" — в США: Американские СМИ объяснили визит Тимошенко в Вашингтон
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.