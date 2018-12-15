"Мы сделали все, что смогли": Полицейские из Солсбери рассказали, как спасали Скрипалей

К месту, где были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь полицейские Аллекс Коллинс и Трейси Холлоуэй прибыли уже через пару минут после вызова. Состояние мужчины и женщины им показалось странным, однако они провели осмотр, в то время как один из прохожих, оказавшийся врачом, оказывал первую помощь Юлии

Двое полицейских, констебль Алекс Коллинс и сержант полиции Трейси Холлоуэй, которые первыми оказали посильную помощь Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, в интервью The Guardian рассказали о подробностях того мартовского дня.

По их словам, на смену они вышли за час и 15 минут до того, как поступило сообщение о Скрипалях. Спустя пару минут наряд уже был на месте происшествия. Состояние людей, к которым их вызвали, сразу показалось странным.

Лежащей на земле женщине врач-прохожий оказывал первую помощь, помогая дышать. А сам Скрипаль в очень напряженной позе сидел на скамейке. Казалось, что он находится в полном ступоре и не реагировал на происходящее вокруг. В таком положении — сидя — его и погрузили на носился подъехавшей скорой помощи. "Мы сделали все, что смогли", — сказали полицейские журналистам.

Поначалу сотрудники полиции подумали, что имеют дело с передозировкой наркотиков. Правда внешний вид пострадавших указывал на обратное. Трейси обыскала обоих, не надевая перчаток. Обнаружив в карманах пострадавших документы на русском языке, а в телефоне русские имена, она удивилась еще больше. Холлоуэй предположила, что тут все дело в токсическом препарате фентаниле, поскольку он вызывает похожие симптомы.

Вместе с коллегой они оцепили место происшествия, попросив прохожих отойти подальше. Детективы, которые поехали к дому Скрипалей, уже использовали костюмы химической защиты. Тем не менее, как сообщалось, полицейский Ник Бейли получил отравление. Коллинс и Холлоуэй этой информации были немало удивлены: ведь они сами находились в непосредственном контакте с пострадавшими. Однако никаких последствий для обоих это не имело.

Лишь на следующий день в Солсбери вокруг мест, где успели побывать Скрипали, стали создавать кордоны. А через два дня у Коллинза забрали всю одежду, в которой она была во время дежурства, рассказал он журналистам The Guardian.

