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"Мы сделаем всё правильно": Помпео рассказал, как США лишит ВОЗ денег

09 июля 2020, 23:00  •  44 • В мире
Госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отметив, в какие сроки и как Вашингтон лишит организацию финансирования. Помпео подчеркнул, что США "всё сделают правильно".
США не желают финансировать ВОЗ в период до официального выхода из организации. Администрация президента обсудит этот вопрос с конгрессом, определив дальнейшую судьбу уже выделенных на эти цели средств, заявил госсекретарь США Майкл Помпео, отвечая на вопрос, собираются ли США выполнять оставшиеся финансовые обязательства перед ВОЗ в период до 6 июля 2021 года.
"Мы всё сделаем правильно. Однако президент предельно ясно дал понять, что мы не будем брать на себя финансирование организации, которая исторически была некомпетентной и не выполняла своих основных функций", - заявил Помпео.
Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на пресс-конференции, что США проинформировали Генсека ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Генсек должен был проверить, выполнила ли Америка все условия для выхода из ВОЗ.
Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку её руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. При этом Трамп в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии Трампа, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.

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