"Мы сделаем всё правильно": Помпео рассказал, как США лишит ВОЗ денег

США не желают финансировать ВОЗ в период до официального выхода из организации. Администрация президента обсудит этот вопрос с конгрессом, определив дальнейшую судьбу уже выделенных на эти цели средств, заявил госсекретарь США Майкл Помпео, отвечая на вопрос, собираются ли США выполнять оставшиеся финансовые обязательства перед ВОЗ в период до 6 июля 2021 года.

"Мы всё сделаем правильно. Однако президент предельно ясно дал понять, что мы не будем брать на себя финансирование организации, которая исторически была некомпетентной и не выполняла своих основных функций", - заявил Помпео.

Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на пресс-конференции, что США проинформировали Генсека ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Генсек должен был проверить, выполнила ли Америка все условия для выхода из ВОЗ.

Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку её руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. При этом Трамп в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии Трампа, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.