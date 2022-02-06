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"Мы самое богатое государство в мире?": Новая "покупка" Зеленского возмутила украинцев

06 февраля 2022, 10:05  •  301 • Политика
Владимира Зеленского раскритиковали из-за решения закупать природный газ по невероятно высокой цене у Венгрии. Украинский эксперт заявил, что это тот же самый русский газ, но только почти в пять раз дороже, и это настоящая измена.
Решив оплачивать Европе покупку голубого топлива из России, президент Украины предал свой народ и свою страну - об этом заявил в эфире телеканала "НАШ" украинский политолог Александр Лазарев. Он назвал настоящей изменой решение властей Украины начать импортировать газ из Венгрии по реверсу.
Лазарев напомнил, что Венгрия будет поставлять Киеву тот же самый газ, который раньше шёл через украинскую ГТС, только теперь он будет идти через трубопровод "Турецкий поток", а потому стоимость его вырастет в несколько раз.
По словам эксперта, вместо "средней цены по палате" в 350 долларов Украина вынуждена будет платить 1440 долларов: такое, отметил Лазарев, происходит впервые в истории страны.
В связи с этим политолог поставил вопрос о "патриотичности такого подхода", обвинив Зеленского в предательстве Украины. "Я в этом вижу конкретную государственную измену, подрыв национальных интересов", - подчеркнул Лазарев. Он напомнил, что, покупая газ у посредников, Украина вынуждена кормить Европу, чего никак не может себе позволить.
"Мы самая богатое государство в мире? Мы можем позволить себе быть кормилицей Европы, оплачивать им покупку российского газа?" - не сдержал эмоций эксперт. По мнению Лазарева, намного правильнее и дешевле было бы закупать голубое топливо напрямую у России.

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