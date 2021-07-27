"Мы сами с Россией всё решим": США открестились от "Крымской платформы" Зеленского

США открестились от так называемой "Крымской платформы" президента Украины Владимира Зеленского, считает эксперт. "Мы сами с Россией без тебя всё решим", - перевёл он для Киева послание Вашингтона.

Так украинский политический аналитик Дмитрий Корнейчук прокомментировал решение президента США Джо Байдена не участвовать в открытии сомнительного украинского проекта. Вместо этого хозяин Белого дома пообещал прислать одного из секретарей американской администрации.

Корнейчук считает, что Байден не будет ещё сильнее портить отношения с Россией и рисковать только что заключенной с Германией сделкой по "Северному потоку - 2" ради ритуальных жестов для Зеленского.

Тем самым президент США показывает украинскому лидеру: "Мы сами с Россией без тебя всё решим". С Зеленским вообще никто не хочет встречаться, - приводит слова политолога портал "Народные новости".

По его словам, США лишь имитируют бурную деятельность на украинском "фронте". Реальных шагов, которые могли бы разозлить Москву, Вашингтон делать не спешит.

Напомним, что "Крымская платформа" - это инициированный Зеленским проект по привлечению международного внимания к "проблеме" Крыма. Киев надеется, что западные партнёры помогут ему вернуть полуостров, который в 2014 году воссоединился с Россией, опасаясь разгула украинских националистов. Пока что в поддержку проекта высказались немногие страны. В частности, речь идёт о Литве, Латвии, Великобритании и Турции.