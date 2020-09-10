|
"Мы с вами живём в век фейков": Песков прояснил вопрос с "отставкой" Беглова
10 сентября 2020, 19:35 • 49 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прояснил вопрос с якобы готовящейся отставкой губернатора Петербурга Александра Беглова, слухи о которой ходят последние несколько недель. По его словам, сегодня весь мир живёт в эпоху фейков, поэтому не стоит воспринимать все слухи всерьёз.
Песков отметил, что некоторые люди намеренно устраивают заказные информационные кампании против своих оппонентов, однако преувеличивать роль этих кампаний не стоит.
Напомним, что слухи о возможной отставке губернатора Петербурга ходят с конца августа. Поводом для таких предположений стало долгое отсутствие Беглова на публике. Назывались даже возможные преемники градоначальника - вице-губернатор Максим Соколов и глава "Газпрома" Алексей Миллер. Впрочем, никаких комментариев от официальных лиц до Пескова не было.
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 сентября 2020, 21:20
|
05 сентября 2020, 03:00
|
05 сентября 2020, 13:05
|
05 сентября 2020, 17:40
|
06 сентября 2020, 12:55
|
04 сентября 2020, 16:55
|
05 сентября 2020, 01:10