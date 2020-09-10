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"Мы с вами живём в век фейков": Песков прояснил вопрос с "отставкой" Беглова

10 сентября 2020, 19:35  •  49 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прояснил вопрос с якобы готовящейся отставкой губернатора Петербурга Александра Беглова, слухи о которой ходят последние несколько недель. По его словам, сегодня весь мир живёт в эпоху фейков, поэтому не стоит воспринимать все слухи всерьёз.
Песков отметил, что некоторые люди намеренно устраивают заказные информационные кампании против своих оппонентов, однако преувеличивать роль этих кампаний не стоит.
Мы с вами живём в век ложной информации, в век фейков и заказных упражнений информационных, поэтому относиться к ним нужно соответствующим образом, - пояснил официальный представитель Кремля.
Напомним, что слухи о возможной отставке губернатора Петербурга ходят с конца августа. Поводом для таких предположений стало долгое отсутствие Беглова на публике. Назывались даже возможные преемники градоначальника - вице-губернатор Максим Соколов и глава "Газпрома" Алексей Миллер. Впрочем, никаких комментариев от официальных лиц до Пескова не было.

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