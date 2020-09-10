"Мы с вами живём в век фейков": Песков прояснил вопрос с "отставкой" Беглова

Песков отметил, что некоторые люди намеренно устраивают заказные информационные кампании против своих оппонентов, однако преувеличивать роль этих кампаний не стоит.

Мы с вами живём в век ложной информации, в век фейков и заказных упражнений информационных, поэтому относиться к ним нужно соответствующим образом, - пояснил официальный представитель Кремля.

Напомним, что слухи о возможной отставке губернатора Петербурга ходят с конца августа. Поводом для таких предположений стало долгое отсутствие Беглова на публике. Назывались даже возможные преемники градоначальника - вице-губернатор Максим Соколов и глава "Газпрома" Алексей Миллер. Впрочем, никаких комментариев от официальных лиц до Пескова не было.