"Мы с миром в шахматы, а он с нами в бейсбол": Сатановский призвал не расслабляться из-за Курил

Политолог Евгений Сатановский призвал не расслабляться из-за вопроса Южных Курил, хоть Конституция России защищает их от любых территориальных претензий других государств. "Мы с миром в шахматы играем, а он с нами в бейсбол", - считает эксперт.

Автор Telegram-канала "Армагеддоныч" в очередном после коснулся темы Южных Курил. Поводом послужила публикация в японском варианте издания Newsweek статьи известного политолога и дипломата о том, как Япония сможет вернуть "северные территории".

Акцент был сделан на том, чтобы подождать. Автор статьи уверен, что национальная мощь России снизится до уровня 1990-х годов. Кроме того, иностранцы должны "создать соответствующую атмосферу" среди русских, чтобы те прониклись сочувствием и сами пожелали отдать острова. Ещё один шаг – Япония должна перекрыть такие важные проливы как Лаперуза и Сангарский.

Сатановский сомневается, что Конституции будет достаточно, чтобы этого не допустить. Перед русско-японской войной русские тоже были в себе уверены, а в результате потеряли "флот, Порт-Артур, всё, что имели в Корее и в Маньчжурии, половину Сахалина, те же Курилы, а от наших прожектов в отношении Хоккайдо и следа не осталось", пишет политолог.

Он добавляет, что японцам сейчас вполне может помочь союзник – США, а у этой страны солидный тихоокеанский потенциал.

На руку Японии сыграет и отношение мира к России. Что для России хорошо (как было с Крымом), то станет поводом для санкций. А если найдут что-то, что плохо, под это сразу подгонят международное право.

"Это только мы договорами и конвенциями руководствуемся, да правила игры соблюдаем. Всем остальным на них плевать. Мы с миром в шахматы играем, а мир с нами в бейсбол", - считает Сатановский.

В конце поста он призвал не расслабляться в вопросе Южных Курил, чтобы не пришлось "долго потом кровью харкать".