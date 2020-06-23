"Мы ржали, просто ржали": Экс-министр Украины не сдержался, увидев "стену" с Россией

Так называемая "стена", которая призвана защитить Украину от "российской агрессии", которой уже седьмой год запугивают жителей Украины власти этой страны, неспособна защитить не то что от нападающей армии или техники - даже от кабанов навряд ли защитит. Об этом Червоненко заявил в эфире телеканала "112 Украина".

Он отметил, что будучи на охоте, они с товарищами наткнулись на ту самую "стену" и не смогли сдержать эмоций.

"Мы ржали всем генеральско-прокурорским составом, что её даже кабаны перейдут, эту стену. Прорвут", - сказал он.

"И мы ржали, просто ржали", - добавил Червоненко, отметив, что больше всего бросается в глаза то, "как цинично можно воровать деньги, и такое количество людей знает".