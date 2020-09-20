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"Мы русские - с нами Бог": На Куликовом поле образовалось государство Российское - Малофеев
20 сентября 2020, 20:40 • 79 • Политика
Константин Малофеев, выступая на открытии фестиваля в честь годовщины Куликовской битвы, напомнил о важности события. На Куликовом поле образовалось государство Российское, подчеркнул Малофеев, вспомнив не только подвиг Дмитрия Донского, но и слова другого русского героя - Александра Суворова: "Мы русские - с нами Бог".
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев, выступая от имени общества "Двуглавый Орёл" в 640-ю годовщину Куликовской битвы, поздравил собравшихся со знаменательной датой. В качестве подарка Малофеев представил собравшимся театрализованную постановку, где ещё раз современным языком, но старыми русскими текстами рассказывают о подвигах наших предков:
Добавим, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, обращаясь к гостям фестиваля и зрителям прямой трансляции, которую сегодня ведёт телеканал Царьград, подчеркнул:
"Это знаменательный день не только для Тульской области, но и для всей России, - подчеркнул Дюмин. - Мы сегодня отмечаем не победу Дмитрия Донского над врагом, а образование государства, способного защитить себя. Здесь пролита кровь наших предков, и эта кровь течёт в наших жилах. Мы гордимся подвигом, силой духа, верой в Бога, и я, обращаясь через Бога к князу Донскому, хочу сказать: мы к ярлыкам не ходим, а послам всегда рады. Мы способны душу положить свою за другов своих и за Родину свою. Ты слышишь, князь? Мы - сильная держава, и у нас есть щит и меч. И пусть именно сегодня в этом месте знает весь мир: кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет. С праздником, друзья!"
Напомним, Царьград ведёт прямую трансляцию фестиваля, где прямо сейчас продолжается театрализованное представление о ратном подвиге русских героев.
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