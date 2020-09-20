"Мы русские - с нами Бог": На Куликовом поле образовалось государство Российское - Малофеев

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев, выступая от имени общества "Двуглавый Орёл" в 640-ю годовщину Куликовской битвы, поздравил собравшихся со знаменательной датой. В качестве подарка Малофеев представил собравшимся театрализованную постановку, где ещё раз современным языком, но старыми русскими текстами рассказывают о подвигах наших предков:

Ведь как верно сказал Алексей Геннадьевич (Дюмин, губернатор Тульской области. - Ред.), именно здесь образовалось государство Российское. А в нашей Конституции, принятой 2,5 месяца назад, впервые сказано о государствообразующем народе. Мы - русский народ, государство своё образовали здесь, на Куликовом поле. Гордимся этим, помним о подвиге своих предков. И сегодня мне хотелось бы повторить слова ещё одного русского героя - генералиссимуса Александра Суворова, которые есть и на колонне прямо перед нами - на Красном холме: "Мы русские - с нами Бог".

Добавим, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, обращаясь к гостям фестиваля и зрителям прямой трансляции, которую сегодня ведёт телеканал Царьград, подчеркнул:

"Это знаменательный день не только для Тульской области, но и для всей России, - подчеркнул Дюмин. - Мы сегодня отмечаем не победу Дмитрия Донского над врагом, а образование государства, способного защитить себя. Здесь пролита кровь наших предков, и эта кровь течёт в наших жилах. Мы гордимся подвигом, силой духа, верой в Бога, и я, обращаясь через Бога к князу Донскому, хочу сказать: мы к ярлыкам не ходим, а послам всегда рады. Мы способны душу положить свою за другов своих и за Родину свою. Ты слышишь, князь? Мы - сильная держава, и у нас есть щит и меч. И пусть именно сегодня в этом месте знает весь мир: кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет. С праздником, друзья!"

Напомним, Царьград ведёт прямую трансляцию фестиваля, где прямо сейчас продолжается театрализованное представление о ратном подвиге русских героев.