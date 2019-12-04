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"Мы провозглашаем: "Нет капитуляции!": Перед парижской встречей по Донбассу оппозиция выдвинула Зеленскому ультиматум
04 декабря 2019, 19:39 • 108 • В мире
Накануне встречи "нормандской четвёрки" в Париже, которая должна состояться 9 декабря, украинская оппозиция выступила с ультимативным обращением в адрес Владимира Зеленского. "Мы провозглашаем: "Нет капитуляции", - заявили представители трёх партий.
Совместное заявление "Европейской солидарности", "Батькивщины", и "Голоса" под названием "О недопущении нарушения национальных интересов Украины" озвучил с трибуны сессионного зала Верховной рады Андрей Парубий, который в парламенте представляет партию Петра Порошенко "ЕС". В этом "программном" заявлении оппозиция обозначила "красные линии" для украинской власти, которые они не имеют права "переступать" во время встречи в Париже.
После Парубия слово взял лидер парламентской фракции "Голоса" Сергей Рахманин, который также заявил, что три оппозиционные партии постараются воспрепятствовать любым компромиссам, касающимся унитарного государства.
"Призываем все партии и общественные организации присоединиться к совместной борьбе по защите Украины", - добавил депутат Иван Крулько, представляющий в Раде "Батькивщину".
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