"Мы провозглашаем: "Нет капитуляции!": Перед парижской встречей по Донбассу оппозиция выдвинула Зеленскому ультиматум

Совместное заявление "Европейской солидарности", "Батькивщины", и "Голоса" под названием "О недопущении нарушения национальных интересов Украины" озвучил с трибуны сессионного зала Верховной рады Андрей Парубий, который в парламенте представляет партию Петра Порошенко "ЕС". В этом "программном" заявлении оппозиция обозначила "красные линии" для украинской власти, которые они не имеют права "переступать" во время встречи в Париже.

"Перед Украиной накануне нормандской встречи стоят вызовы, которые могут поставить под риск саму украинскую государственность. Поэтому мы провозглашаем: "Нет капитуляции!" Осознавая риски безопасности для национальных интересов Украины, для реализации европейского и евроатлантического выбора украинского народа, заявляем о необходимости придерживаться во время переговоров в "нормандском формате" принципиальных позиций - "красных линий", нарушение которых принесёт непоправимый вред Украине", - провозгласил бывший спикер украинского парламента.

После Парубия слово взял лидер парламентской фракции "Голоса" Сергей Рахманин, который также заявил, что три оппозиционные партии постараются воспрепятствовать любым компромиссам, касающимся унитарного государства.

"Никаких компромиссов относительно деоккупации и возвращения Крыма Украине; никакого прекращения международных судебных процессов против России", - заявил Рахманин.

"Призываем все партии и общественные организации присоединиться к совместной борьбе по защите Украины", - добавил депутат Иван Крулько, представляющий в Раде "Батькивщину".