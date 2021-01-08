"Мы просто чувствовали": Путин откровенно рассказал о деталях секретной миссии в Дамаск

Недавно стало известно, что год назад, 7 января 2020 года, президент России Владимир Путин тайно посетил Сирию. О том, как шла подготовка этой "секретной миссии", рассказал Сергей Шойгу, сравнив операцию с "голливудским триллером".

Сам Владимир Путин вспоминает лишь, что местное население было настроено к гостям из России невероятно дружелюбно. О своих впечатлениях от встречи в Дамаске он рассказал тележурналисту Евгению Поддубному, фильм которого "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск" был показан сегодня на телеканале "Россия-1".

Президент отметил, что гулять по улицам сирийской столицы его делегации не особо довелось - "в силу известных ограничений, связанных с безопасностью". Но всё же иногда удавалось пообщаться с простыми жителями, и это были замечательные люди, которые очень тепло принимали русских.

Причём их дружелюбие не зависело от того, к какой социальной среде относится человек, подчеркнул президент. "Везде, мы просто это чувствовали, можно было легко прочитать на лицах людей, нас встречали очень доброжелательно", - поделился Путин, добавив, что встречал одинаковое радушие местных и возле мечети, и возле православного храма, и в магазинах, и в ресторанах.

По словам главы государства, столица Сирии - быстро развивающийся и восстанавливающийся город, в котором кипит жизнь. Во время своего визита он отметил, что лишь кое-где остались блокпосты, но на улицах было очень много народа.