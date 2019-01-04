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"Мы продолжим это делать": Киев готовится к новой провокации в Керченском проливе

04 января 2019, 00:24  •  31 • В мире
Украинские власти собираются снова отправить свои военные корабли в Керченский пролив. Проходить его суда будут в сопровождении международных наблюдателей. "Да, мы продолжим это делать", - заявил советник президента Украины Юрий Бирюков.
Еще один проход своих кораблей через Керченский пролив готовят украинские власти. В этот раз суда отправят в сопровождении международных наблюдателей. Об этом сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков, комментируя слова секретаря СНБО Александра Турчинова, заявившего ранее о новой попытке прохода кораблей военно-морского флота Украины.
Бирюков уверен, что Украина имеет "полное право на беспрепятственный проход из Черного до Азовского моря и обратно".
"Конец истории. Да, мы продолжим это делать независимо от того, нравится это России или нет", - цитирует его телеканал Newsone.
Так же Бирюков упомянул о "керченском инциденте", спровоцированном Киевом в ноябре прошлого года. По его словам, это была "агрессия России", а вовсе не провокация Украины. Чиновник утверждает, что украинские корабли не нарушали территориальных вод России, поскольку "Крым - это Украина", а значит, украинские суда и "впредь будут там ходить", как им заблагорассудится. Если они это делать не станут, то все якобы подумают, что "они испугались и больше не пойдут".
В ответ власти Крыма предостерегли киевских чиновников от опрометчивых шагов, напомним, что "украинские корабли могут пересекать пролив только при соблюдении норм международного права".
"Не оскорбляя достоинства своего государства, ведя себя как провокаторы самого низкого пошиба", - заявил глава комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрия Гемпель.
Отреагировали на заявления киевских властей и в российском МИД, назвав утверждения о новых проходах кораблей через Керченский пролив "признанием в очередной провокации".
Об этом сообщает "РИА Новости".

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