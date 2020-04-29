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"Мы приложим максимум усилий": Киев угрожает России срывом строительства "Северного потока - 2"

29 апреля 2020, 21:10  •  21 • Политика
Киев открыто угрожает России срывом строительства "Северного потока - 2". "Мы приложим максимум усилий", - заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, попутно описав "прелести" сотрудничества с Украиной.
Сергей Макогон в беседе с РБК заявил о том, что Киев приложит все усилия, чтобы не допустить завершения строительства "Северного потока - 2". Он посетовал на то, что после запуска первой нитки "Турецкого потока" Украина потеряла 15 млрд куб. м в год транзита, а после запуска второй нитки и окончания строительства газопровода Болгария - Сербия - Венгрия ожидается потеря ещё 15 млрд куб. м.
Ещё 50 млрд куб. м "отпадут" после завершения строительства "Северного потока - 2".
Макогон подчеркнул, что по завершении строительства этого газопровода, у "Газпрома" не будет причин продлевать транзит через Украину после 2025 года. Хотя, по его словам, украинские тарифы - "абсолютно конкурентоспособные", поэтому прекращение сотрудничества будет связано только с политическими вопросами.
"Мы приложим максимум усилий, чтобы не допустить завершения "Северного потока - 2", - заявил он и добавил, что рассчитывает на помощь Европы, потому что этот проект "идёт вразрез с европейскими принципами солидарности".

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