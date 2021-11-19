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"Мы придём к вам на похороны": Ответ Западу, который там забыли
19 ноября 2021, 16:50 • 284 • Политика
Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов напомнил про ответ русских Западу, который там ещё не забыли. "Мы придём к вам на похороны", - пообещал западным политикам Хрущёв много лет назад.
Смирнов выложил в своём Telegram отрывок обращения лидера СССР Никиты Хрущёва к западным послам, которое он произнёс на приёме в польском посольстве в Москве 18 ноября 1956 года.
Рассуждая об отношениях СССР с Западом, политик осудил "агрессивные полёты" американских военных самолётов над Советским Союзом. В это время в зале раздались недовольные возгласы, на которые Хрущёв моментально отреагировал.
Он напомнил "укающим" немецким дипломатам, что их соотечественники тоже "укали" под Сталинградом, на Украине и в Белоруссии. Ничем хорошим это для них не кончилось.
Хрущёв также пообещал прийти на похороны западных стран, если они и дальше будут проводить "глупую политику". Эта фраза, которую с русского перевели как "мы вас похороним", впоследствии стала широко известной как в Советском Союзе, так и за рубежом.
- заявил тогда первый секретарь ЦК КПСС.
Отметим, что через 36 лет риторика Москвы резко изменится, когда в 1992 году первый президент России Борис Ельцин, выступая в Конгрессе США, произнесёт знаменитое "Господи, благослови Америку!". Попытки заискивать перед Вашингтоном будут продолжаться вплоть до 1999 года, когда НАТО нападёт на Югославию, а Евгений Примаков совершит разворот над Атлантикой.
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