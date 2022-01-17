|
"Мы предупреждали их": Клинцевич оценил "белорусский манёвр" Украины
17 января 2022, 18:30 • 340 • Политика
Бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич оценил "белорусский манёвр" Украины. Он отметил, что в этом случае ничего хорошего ни Украину, ни Европу не ждёт: "Этого делать нельзя. Мы предупреждали".
Так Клинцевич прокомментировал сообщения о том, что Украина начала стягивать войска к границе с Белоруссией под видом борьбы с нелегальной миграцией. В разговоре с "Народными новостями" он отметил, что Киев таким образом пытается напугать своего соседа. Украина боится, что в случае наступления на Донбасс Белоруссия заступится за мирных жителей ДНР и ЛНР. Вот для чего нужна демонстрация силы.
С другой стороны, Украина должна отдавать себе отчёт, что Россия не допустит убийства своих граждан, проживающих в Донбассе.
- отметил Клинцевич.
Экс-сенатор добавил, что даже на Западе стали понимать, что Украина и США слишком заигрались. И что постоянная игра мускулами вполне может привести к открытой войне с Россией, а это чревато как для Украины, так и для Европы и всего мира.
Подпишитесь на нас
340
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 января 2022, 09:15
|
17 января 2022, 05:40
|
15 января 2022, 19:15
|
15 января 2022, 22:45
|
12 января 2022, 11:20
|
16 января 2022, 04:35
|
13 января 2022, 15:55