"Мы предупреждали их": Клинцевич оценил "белорусский манёвр" Украины

Бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич оценил "белорусский манёвр" Украины. Он отметил, что в этом случае ничего хорошего ни Украину, ни Европу не ждёт: "Этого делать нельзя. Мы предупреждали".

Так Клинцевич прокомментировал сообщения о том, что Украина начала стягивать войска к границе с Белоруссией под видом борьбы с нелегальной миграцией. В разговоре с "Народными новостями" он отметил, что Киев таким образом пытается напугать своего соседа. Украина боится, что в случае наступления на Донбасс Белоруссия заступится за мирных жителей ДНР и ЛНР. Вот для чего нужна демонстрация силы.

С другой стороны, Украина должна отдавать себе отчёт, что Россия не допустит убийства своих граждан, проживающих в Донбассе.

Этого делать нельзя. Мы предупреждали: если вы попытаетесь проводить там операцию, мы этого не допустим, там граждане России. Они же говорят, что Россия якобы готовится к чему-то,

- отметил Клинцевич.

Экс-сенатор добавил, что даже на Западе стали понимать, что Украина и США слишком заигрались. И что постоянная игра мускулами вполне может привести к открытой войне с Россией, а это чревато как для Украины, так и для Европы и всего мира.