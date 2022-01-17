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"Мы предупреждали их": Клинцевич оценил "белорусский манёвр" Украины

17 января 2022, 18:30  •  340 • Политика
Бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич оценил "белорусский манёвр" Украины. Он отметил, что в этом случае ничего хорошего ни Украину, ни Европу не ждёт: "Этого делать нельзя. Мы предупреждали".
Так Клинцевич прокомментировал сообщения о том, что Украина начала стягивать войска к границе с Белоруссией под видом борьбы с нелегальной миграцией. В разговоре с "Народными новостями" он отметил, что Киев таким образом пытается напугать своего соседа. Украина боится, что в случае наступления на Донбасс Белоруссия заступится за мирных жителей ДНР и ЛНР. Вот для чего нужна демонстрация силы.
С другой стороны, Украина должна отдавать себе отчёт, что Россия не допустит убийства своих граждан, проживающих в Донбассе.
Этого делать нельзя. Мы предупреждали: если вы попытаетесь проводить там операцию, мы этого не допустим, там граждане России. Они же говорят, что Россия якобы готовится к чему-то,
- отметил Клинцевич.
Экс-сенатор добавил, что даже на Западе стали понимать, что Украина и США слишком заигрались. И что постоянная игра мускулами вполне может привести к открытой войне с Россией, а это чревато как для Украины, так и для Европы и всего мира.

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